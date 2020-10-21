В здании МРЭО ГИБДД на Медвежьегорской организован пропускной режим

В здании МРЭО ГИБДД Карелии организован пропускной режим с целью обеспечения охраны здоровья граждан, сообщает госавтоинспекция Карелии.

Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется исключительно для заявителей заранее подавших заявки на сайте Государственных и муниципальных услуг или записавшихся по предварительной записи через терминал электронной очереди.

При входе в помещение для посетителей осуществляется проведение термометрии и дезинфекция рук.

Во время посещения ведомства граждане должны использовать средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

Запись в ведомство доступна через сайт Государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и с использованием терминала электронной очереди расположенного в здании МРЭО.



Граждане, получившие талон в ведомство по предварительной записи через терминал электронной очереди, будут приняты согласно времени указанному в талоне. При себе обязательно иметь талон, подтверждающий данную запись!

Предрегистрационный осмотр транспортных средств будет осуществляться по очереди согласно времени предварительной записи.

Госавтоинспекция призывает граждан с пониманием отнестись к принятым мерам.

Телефоны для справок:

Регистрационное отделение - 707-356

Экзаменационное отделение - 739-283

Телефон для справок по вопросам использования портала Государственных услуг по линии МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия – 8 999 094 52 31 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00)

Изменения в работе МРЭО ГИБДД связаны с новыми ограничительными мерами, которые ввел глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Петрозаводск говорит» писал об этом.



В частности, подтвержден запрет на оказание услуг посетителям без защитной маски. Это касается покупателей в магазинах, пассажиров на транспорте, клиентов в других сферах услуг.

Возвращаются ограничения, касающиеся численности массовых мероприятий.

«Запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек, за исключением мероприятий на открытом воздухе. После проведения мероприятий с численностью до 50 человек необходимо незамедлительно проводить уборку и дезинфекцию помещений. Естественно, все участники должны соблюдать противоэпидемические меры (социальная дистанция, защитные маски, обработка рук антисептиком)».

Глава предложил работодателям по возможности организовать рабочий процесс, чтобы на рабочих местах одновременно находились не более 50% сотрудников. Также он потребовал ограничить командировки сотрудников в другие регионы, равно как и привлечение работников из-за пределов Карелии.

Ужесточаются меры для посетителей различных парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, ателье и других организаций сферы услуг. По распоряжению Парфенчикова, их следует посещать только по предварительной записи, с интервалом между посетителями не менее 10 минут. Глава подчеркнул, что внутри помещений не должно быть очередей.

Также губернатор сообщил об отмене личных приемов граждан. Еще одни требования касаются ярмарок на свежем воздухе. Так, на входе должен быть стационарный диспенсер с антисептиком, обязательное соблюдение социальной дистанции. Посетители должны быть в масках, а персонал – в масках и перчатках.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии