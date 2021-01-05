289 человек заболели коронавирусом за сутки в Карелии

В Карелии за прошедшие сутки выявлено меньше заболевших, чем выздоровевших. Как передает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, поправились 319 человек.

Коронавирус был выявлен у 289 человек, из этого числа заболевших – 274 человека, из них 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4712,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2221,6 случая, по Северо-Западу – 3656,6.

Таким образом за весь период пандемии в Карелии заболели 29526, выздоровели 23171, умер 171 заболевший. (фото bbc.com)