Более 20 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 20 582 человек. Скончались 378 пациентов. Выздоровели 16 955 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6253. В Санкт-Петербурге 1171 новый случай, в Архангельской области - 369, в Мурманской области - 219, в Ленинградской области - 165.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 1 733 440 раз. Умерли 29 887 пациентов. Выздоровели 1 296 124 человека.

Напомним, в Карелии 5 ноября выявлены 168 новых заболевших. Фото dcdn.lt