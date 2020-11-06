Минтруд рассказал о планах ежегодного повышения маткапитала

Материнский капитал в России планируют повышать каждый год. Об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, ее слова приводит РИА Новости.

Сейчас размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка. После рождения второго он увеличивается еще на 150 тысяч рублей.

Баталина отметила, что в следующем году материнский капитал будет проиндексирован. В дальнейшем власти планируют делать это ежегодно.

С начала действия программы сертификаты на материнский капитал получили уже более 10 миллионов семей, 8 миллионов уже воспользовались ими. Фото xoroshiy.ru