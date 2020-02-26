26 февраля 2020, 19:43
Россия

Россия приостановит полеты в Южную Корею из-за коронавируса

Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта

Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта из-за коронавируса. Выполнять рейсы смогут две российские авиакомпании: «Аэрофлот» и «Аврора». Они будут летать до тех пор, пока не вывезут из Кореи всех россиян, передает РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Также до 1 апреля решено продлить ограничительные меры на границе, которые действовали до 1 марта.

По сообщению «Интерфакса», с полуночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Это связано с тем, что в Иране и Корее отмечен рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран. По последним данным, число заразившихся превысило 80 тысяч человек, умерло более 2,7 тысяч.

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