Экспозицию о Карелии представят на ВДНХ в Москве

На ВДНХ в Москве с 1 апреля запускается проект «Регионы: открытие», который будет посвящен истории и нынешней жизни различных субъектов РФ. Проект будет работать в павильоне «Рабочий и колхозница». По задумке авторов, это мероприятие станет аналогом выставок, проходивших на ВДНХ в начале ХХ века, сообщает The Village.

Каждый месяц на четырех этажах павильона будет представлена новая экспозиция об истории, географии, культуре и известных людях одного из регионов. Посетителям покажут современные арт-объекты, фотографии и инсталляции, они смогут посетить лекции и мастер-классы, а также познакомиться с коллекциями региональных брендов одежды.

В числе таких регионов, как Нижегородская, Ростовская области и республика Марий Эл, свою экспозицию представит и Карелия. Сроки открытия выставки, посвященной нашей республике, пока не известны.