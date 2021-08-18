Школьные линейки в Карелии разрешили провести на открытом воздухе

В Карелии определились с форматом линеек 1 сентября. Общеобразовательным учреждениям республики разрешили проводить торжественные линейки в День знаний на открытом воздухе.

Посетить линейки смогут и родители. Обязательным условием станет использование средств индивидуальной защиты и соблюдение полутораметровой дистанции. Об этом сегодня вечером сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Глава республики уже внес изменения в документ о противоковидных мерах.

Как мы писали ранее, празднование 1 сентября в Петрозаводске в этом году снова пройдет в дистанционном формате. (фото ukrtor, pixabay.com)

