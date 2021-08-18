76% жителей СЗФО считают завышенными цены на школьные принадлежности

82% жителей Северо-Запада, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тысяч рублей. При этом три четверти из них отмечают рост расходов на подготовку ребенка к школе. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» перед началом нового учебного года.

76% жителей Северо-Западного федерального округа считают цены на школьные принадлежности и школьную форму завышенными. Это чуть меньше, чем в целом по России (82%) и сравнимо с результатом Москвы и Московской области (75%). Выше всего процент тех, кто недоволен ценами, – в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Лишь 20% жителей округа считают, что цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, а 4% считают эти цены заниженными.

33% респондентов с детьми школьного возраста в СЗФО оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 10 тысяч рублей. 49% планируют потратить не более 20 тысяч рублей. И лишь 16% выделили на эти цели от 20 до 30 тысяч рублей, а 2% – 30-50 тысяч рублей.

51% опрошенных заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Еще у 7% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. 13% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 29% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) жители СЗФО назвали сборы на подарки учителям (51%), на учебники (49%), на мелкий ремонт и оборудование класса (42%). Лишь 9% вообще не сдают деньги на школу.

При этом 51% респондентов сдают в школу не более тысячи рублей в месяц на одного ребенка, 24% – 1-2 тысячи, 20% – 2-3 тысячи, 4% – 3-5 тысяч.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, 69% родителей выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования. 27% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне - в зависимости от эпидемической ситуации. И только 4% согласны с необходимостью удаленного режима обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида.

*Опрос проводился 10-15 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.