Карелия Палп стала призером чемпионата «Лесоруб XXI века»

С 11 по 14 августа в Устьянском районе Архангельской области прошел VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века».

Мероприятие организовано правительством Архангельской области, Министерством природы России, Рослесхозом, Минпромторгом РФ и ассоциацией «Лесоруб 21 века». В состязании приняли участие 43 команды из разных регионов страны и, в том числе одна из Республики Беларусь.

Четыре дня профессионалы своего дела соревновались друг с другом за звание лучших из лучших. Победители определялись в пяти номинациях — упражнения на форвардерах, харвестерах, гидроманипуляторах, лесных погрузчиках и экскаваторах. Итоговый балл по каждому упражнению складывался как из скорости, так и из точности выполнения заданий.

ООО «Карелия Палп» на состязании представили три специалиста — оператор форвардера Иван Мелеев, оператор харвестера Роман Глинский и оператор гидроманипулятора Алексей Павлов. Все участники команды продемонстрировали свое мастерство в управлении лесозаготовительной техникой и показали хорошие результаты при выполнении заданий чемпионата. Оператор харвестера Роман Глинский вошел в число призеров в своей номинации и занял второе место.

Роман Глинский и Анатолий Артеев

Также в рамках «Лесоруба XXI века» прошла деловая часть программы. Председатель Совета директоров ООО «Карелия Палп Холдинг» Владимир Николаевич Бобин, генеральный директор ООО «Карелия Палп» Юрий Васильевич Айвазов, заместитель генерального директора по лесообеспечению ООО «Карелия Палп» Анатолий Михайлович Артеев приняли участие в пленарном заседании.

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Представители государственных органов власти, депутаты, представители ведущих лесопромышленных компаний, образовательных учреждений и других организаций обсудили стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации, рациональное использование лесных ресурсов и совершенствование лесного законодательства. Профессионалы отрасли поделились уникальной информацией и опытом, дали прогноз развития лесопромышленного сектора.

Площадка Чемпионата позволила расширить географию партнерских связей, помогла встретиться тем, кому дорога лесная сфера. В формате живого общения удалось обсудить с представителями власти и коллегами по отрасли вопросы, которые во многом определят будущее лесной отрасли,

- прокомментировал генеральный директор ООО «Карелия Палп» Юрий Айвазов.

Официальное закрытие чемпионата и награждение участников состоялось 14 августа в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка».