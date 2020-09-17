Коронавирус расползается по районам Карелии

Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии демонстрирует главные очаги Covid-19 в республике по данным на 17 сентября.

На первом месте по числу заболевших с большим отрывом находится Петрозаводск. В столице более половины всех выявленных в республике случаев - 1933.

На девяти территориях Карелии более ста заболевших. Это Кемский район (179), Прионежский район (156), Кондопожский район (142), Беломорский район (131), Сортавальский район (129), Олонецкий район (107), Суоярвский район (105), Костомукша (103) и Сегежский район (102).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 16.