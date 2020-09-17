Парфенчиков рассказал, как идет расселение аварийного жилья в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков утверждает, что в республике все больше желающих получить компенсацию за аварийное жилье вместо нового жилья, поскольку новое жилье дается такого же метража, как и старое, а некоторым оно уже и не нужно. Об этом губернатор рассказал в ходе сегодняшней прямой линии.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов добавил, что на оформление компенсации уходит до полугода, но бывает, что она выдается за месяц. Например, в бюджете может не быть денег на оценку квартиры.

Чиновник сообщил, что в Карелии в аварийном фонде 45 процентов – собственники, которые и могут претендовать на деньги взамен расселяемого жилья. Отметим, однако, что компенсацию дают и людям, которые ее вовсе не хотят.

Мы расселяем аварийный фонд с опережением сроков. Мы уже выполняем этапы 2022 года, поэтому нам дали дополнительные средства - 800 миллионов рублей, - сообщил Виктор Россыпнов. - Сейчас идут стройки в Кондопожском районе, в том числе для переселенцев из Суоярвского района. Мы предлагали каждому выбрать свой способ расселения, и многие выбрали переезд. Также мы строим в Лахденпохье, хорошая степень готовности в Петрозаводске. Будет построен дом на улице Белинского, стройка начнется в октябре. Также планируется строить дом на улице Боровой. Есть люди, которые не захотят туда ехать, но не так много свободных мест в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков перебил своего министра: если недоволен - бери деньги и можешь купить хоть на проспекте Ленина.

Большие проблемы с Суоярви, где расселяется огромное количество домов - почти треть от всей текущей программы расселения. Как сообщил Артур Пафренчиков, в Суоярви инфраструктура не готова к началу строительства.

«Мы сейчас решали, как потратить миллиарды, полученные в рамках продления ФЦП. Пришли к тому, что часть этих средств - более миллиарда - постараемся пустить на инфраструктуру в Суоярви. Если мы этого не сделаем, нам ни одного дома в Суоярви не построить. И создавать инфраструктуру надо как можно быстрее», - отметил губернатор.