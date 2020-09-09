Суд принял решение выдворить пенсионерку из аварийного дома на улицу

Текст: Антонина Кябелева

8 сентября судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева приняла решение по иску петрозаводской администрации о принудительном выселении пенсионерки Людмилы Селенчик из аварийного дома, расположенного на улице Анохина 45а. Решение повергло пожилую женщину в шоковое состояние, заставив схватиться за сердце. Фактически вместо улучшения жилищных условий программа расселения аварийного жилья обернулась для пенсионерки перспективой оказаться со своими пожитками на улице.

Дом на Анохина, 45а был признан аварийным и попал в программу расселения аварийного жилья благодаря активности граждан, которые мечтали переехать из старого деревянного строения в благоустроенные квартиры. По сравнению с другими «деревяшками», дом на Анохина, 45а относительно благополучный. Центральное отопление, газ, канализация, горячее и холодное водоснабжение, - главные достижения цивилизации в доме есть.

Правда, само строение 1948 года рождения постепенно разваливается. Аварийное состояние конструкций подвальных помещений было подтверждено официальным актом обследования дома, проведенного еще в 2016 году.

В 2019 году петрозаводская администрация приступила к работе, связанной с расселением дома, расположенного в центре карельской столицы. В доме была проведена оценка. Граждан приглашали в мэрию, чтобы выяснить, согласны ли они на денежную компенсацию или настаивают на получении другого жилья.

Пенсионерка Людмила Селенчик является обладательницей скромной квартирки площадью около 30 квадратных метров. Она рассказала, что первоначально в мэрии ее убедили написать заявление на денежную компенсацию, предупредив, что в любой момент она может передумать. Затем женщину вызвали еще раз. Людмила Рейновна переписала заявление, указав, что хотела бы получить квартиру. По ее словам, сотрудники администрации убедили ее дать письменное согласие на приобретение для нее квартиры вторичном рынке.

В сентябре 2019 года женщина получила письмо из петрозаводской администрации, в котором сообщалось, что путем проведения аукциона для нее планируется приобрести благоустроенную квартиру в одном из районов Петрозаводска.

После проведения оценки, пенсионерке сообщили, что сумма компенсации за ее квартиру составляет 1 184 400 рублей. Женщина прикинула, что столь скромной денежной суммы на даже очень скромную благоустроенную квартиру в Петрозаводске явно не хватит. Других сбережений у пенсионерки нет. Людмила Рейновна отказалась подписывать соглашение на денежную компенсацию, убежденная в том, что имеет полное право на благоустроенную квартиру взамен той, которую у нее изымает государство.

Иск петрозаводской городской администрации о принудительном выселении из квартиры стал для Людмилы Селенчик полной неожиданностью. Городская администрация просила суд изъять у пенсионерки квартиру, установить для нее денежную компенсацию на уровне 1 184 400 рублей и через 15 дней после перечисления указанной суммы выселить женщину из квартиры, как сказано в иске, «путем освобождения занимаемого жилого помещения от личного присутствия и личных вещей».

В последние полгода журналистам непросто рассказывать о том, что происходит в судах общей юрисдикции, расположенных на территории Карелии. В отличие от других регионов страны, в Карелии под предлогом распространения коронавируса до сих пор на судебные заседания пускают только участников процесса. Причем Арбитражный суд Карелии и Петрозаводский гарнизонный военный суд уже сняли карантинные ограничения.

В общем, наблюдать за тем, что происходит в Петрозаводском городском суде, стало весьма проблематично. На первое судебное заседание по иску петрозаводской администрации к Людмиле Селенчик не пустили даже ее родную дочь Светлану. Только оформив доверенность на представление интересов матери, она смогла попасть на второе судебное заседание. Светлана предоставила аудиозапись этого заседания.

Людмила Селенчик рассказала в суде, что по совету министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктора Россыпнова недавно обратилась в петрозаводскую администрацию с заявлением о предоставлении ей квартиры в новом доме взамен квартиры в аварийном доме. По ее словам, министр объяснил ей, что для нее – это единственный реальный вариант, на который она имеет полное право. Правда, письменного ответа на свое обращение пенсионерка пока не получила. Зато во время судебного заседания она услышала устный и довольно жесткий ответ. Представитель петрозаводской мэрии подтвердила, что заявление от Селенчик, действительно, поступило, а письменный ответ будет дан в пределах 30-дневного срока.

- Но заявление удовлетворено не будет. И администрация Петрозаводского городского округа не намерена изменять заявленные требования с учетом поданного заявления,

- твердо сказала представитель истца.

Она пояснила, что «Людмила Рейновна вправе самостоятельно изыскать жилое помещение хоть в новостройке, хоть на вторичном фонде, тем самым реализовать свои жилищные права по своему усмотрению».

Людмила Селенчик рассказала, как в мэрии ей сказали, что за установленную ей компенсацию просто не смогут купить квартиру.

- Значит, это что? Иди на улицу?... Вы у меня забираете жилье. Будьте добры, дайте мне жилье,

- возмутилась пенсионерка.

Людмила Селенчик сообщила, что за разъяснениями своих прав обращалась к главе РК Артуру Парфенчикову, который дал поручение министру строительства разобраться в ситуации. Ответчица сослалась на ответ Виктора Россыпнова, который подтвердил, что Селенчик имеет право претендовать на жилье в строящемся доме.

- Почему мэрия этот вариант не рассматривает, я не знаю….. Если я сейчас лишусь жилья, я всего лишусь, - сказала Людмила Рейновна.

Но представитель петрозаводской администрации твердо стояла на прежней позиции. Еще более удивительным было выступление участвовавшей в деле прокурора, которая также настаивала на удовлетворении иска и выселении пенсионерки из единственного жилья с миллионом в кармане. Прокурор прокомментировала и пояснения министра строительства о том, что Селенчик имеет право на получение жилья в новостройке.

- Относительно пояснений о том, что она может претендовать на жилье по расселению граждан в рамках региональной программы, я так полагаю, что должностные лица, с которыми велась переписка, они в общем-то не совсем владеют на сегодняшний день конкретной ситуацией и, соответственно, дают пояснения о том, что ответчик может претендовать на жилье в рамках реализуемой региональной программы. Поэтому я полагаю, что требования администрации подлежат удовлетворению,

- сказала прокурор.

Нет, вы не ослышались! Прокурор, вместо того чтобы встать на защиту прав пожилого человека, рассказывает в суде, что министр строительства, который напрямую отвечает за реализацию региональной программы расселения аварийного жилья, ничего в ней не смыслит. Если бы у меня не было диктофонной записи, я никогда бы не поверила, что подобное возможно. Но нет, голос прокурора звучит отчетливо, не оставляя сомнений в том, как вершится правосудие за закрытыми дверями.

Иск петрозаводской администрации к Людмиле Селенчик судья Илона Шишкарева удовлетворила. В законную ситу решение суда пока не вступило. У пенсионерки остается возможность оспорить его в Верховном суде РК.

После завершения суда Людмила Селенчик сказала, что чувствует себя абсолютно незащищенной.

- Я в шоке. Я по-человечески не понимаю, как это выселить человека на улицу. На этот миллион, который мне дают, я не смогу приобрести благоустроенную квартиру. Я не собираюсь переезжать в худшие условия. Я смотрела квартиры ближе к центру с печным отоплением. Даже они дороже стоят. Я просто не знаю, что мне делать. Я не уйду из квартиры на улицу. Пусть выгоняют, выпиливают двери,

- чувствовалось, что пенсионерка на грани нервного расстройства.

Что происходит в Карелии? Почему вместо улучшения жилищных условий программа расселения аварийного жилья приводит граждан на грань отчаяния? И руководители администрации Петрозаводска, и министр строительства Карелии неоднократно публично объясняли гражданам, что собственники квартир имеют право выбирать между денежной компенсацией и новой квартирой.

Настаивать на денежной компенсации, если, конечно, следовать букве закона, чиновники имеют право только в случае, если квартира была приобретена после признания дома аварийным. Но, теперь выясняется, что законодательство можно повернуть в любую удобную для чиновников сторону.

Мы будем следить за тем, во что выльется этот судебный спор. Он имеет принципиальное значение не только для Людмилы Селенчик, но и для судеб сотен других семей, которые вместо благоустроенных квартир могут оказаться в «полублаге» с удобствами во дворе.