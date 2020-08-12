Из-за программы расселения пенсионерка может оказаться на улице

Текст: Антонина Кябелева

13 августа в Петрозаводском городском суде должно начаться рассмотрение иска петрозаводской администрации о принудительном выселении пенсионерки Людмилы Селенчик из дома, расположенного на улице Анохина, 45 а.

Именно жильцы дома, расположенном в центре карельской столицы, несколько лет назад добились, чтобы их дом был признан аварийным и попал в программу расселения. Кто же тогда мог предположить, что программа расселения таит в себе угрозу оказаться на улице с денежной компенсацией, на которую можно приобрести разве что разваливающуюся халупу.

Собственница небольшой квартиры площадью около 30 квадратных метров, расположенной на первом этаже дома по Анохина 45 а, в полной растерянности. Пенсионерка рассказала, что еще в прошлом году ее приглашали в петрозаводскую администрацию, чтобы написать заявление, связанное с расселение аварийного строения. По словам Людмилы Рейновны, в мэрии убедили ее написать заявление на денежную компенсацию, предупредив, что в любой момент можно передумать.

- Потом нас еще раз вызвали. Я переписала заявление, сообщила, что хотела бы получить квартиру и указала, в какие микрорайоны мы не хотим переезжать. Я написала, что не хочу переезжать в Сулажгору и на Ключевую. Меня спросили, поеду ли я в район Птицефабрики? Я, конечно, сказала, что не поеду. Мне разрешили указать еще и Птицефабрику в качестве нежелательного района, - рассказала Людмила Селенчик.

Пенсионерка рассказала, что ее убедили указать в заявлении, что она согласна на вторичное жилье. В сентябре 2019 года женщина получила письмо из петрозаводской администрации, в котором сообщалось, что путем проведения аукциона для нее планируется приобрести благоустроенную квартиру в одном из районов Петрозаводска.

Естественно, тогда пенсионерка не могла предположить, чем обернутся эти планы чиновников. Тем временем в доме была проведена оценка. Когда женщина получила результаты оценки, она, мягко говоря, очень удивилась. В документах, по ее словам, было очень много ошибок.

- У нас в доме горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление, газ. А оценщик пишет, мол, горячей воды нет. Сам душ фотографировал, а пишет, что горячей воды нет,

- рассказала пенсионерка.

Но еще больше огорчило женщину, что сумма компенсации за квартиру была определена в 1 184 400 рублей. Другими словами, пожилой женщине, если бы она выбрала вариант компенсации, пришлось бы искать себе жилье, стоимостью чуть больше одного миллиона рублей. Понятно, что за такую сумму в Петрозаводске можно приобрести каморку в полублагоустроенном доме. Другими словами, вместо улучшения жилищных условий перед пенсионеркой замаячила перспектива переехать из расположенного в центре города дома с горячей водой, канализацией и центральным отоплением в полублаг на окраине.

Естественно, Людмила Селенчик от столь заманчивого предложения отказалась и не стала подписывать согласие на денежную компенсацию. Тогда администрация Петрозаводска подала иск в суд с просьбой изъять у пенсионерки квартиру, установить для нее денежную компенсацию на уровне 1 184 400 рублей и через 15 дней после перечисления указанной суммы выселить женщину из квартиры, как сказано в иске, «путем освобождения занимаемого жилого помещения от личного присутствия и личных вещей». Фактически пенсионерке предложили утешиться миллионом и пойти на улицу.

- Мне в администрации сказали, что не смогут купить мне квартиру, что у них денег не хватит. А у меня откуда деньги? Как мне дальше жить? Куда я пойду с этим миллионом, если меня насильно выселят, выгрузят на улицу мои вещи? Мне некуда ехать, у меня нет другого жилья,

- иск администрации застал Людмилу Рейновну врасплох.

Понятно, что пенсионерка, не привыкшая ходить по судам и оказавшаяся перед угрозой выселения, находится в состоянии эмоционального стресса. Потерять единственное жилье и остаться на старости лет на улице — подобный удар не каждому под силу пережить.

Но отвлечемся от психологического состояния женщины, которая остро переживает происходящее, и вернемся в правовое поле. Неоднократно руководители петрозаводской администрации заверяли собственников аварийного жилья, что у них есть право выбора между денежной компенсацией и квартирой. Насильно навязать денежную компенсацию чиновники не имеют права, за исключением редких случаев, специально оговоренных в законодательстве. Что же случилось в петрозаводской администрации, что расселение аварийного жилья плавно перешло в стадию насильственного выселения через суд?

Мы попросили прокомментировать ситуацию в петрозаводской мэрии и вот какой ответ получили:

"В соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, находящееся в собственности граждан, подлежит изъятию для муниципальных нужд. Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, выплачивается возмещение за жилое помещение. Согласно части 8 указанной статьи ЖК по соглашению (!) с собственником жилого помещения ему может быть (!) предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение. В апреле 2019 г. Селенчик Л.Р. было написано заявление о получении денежной компенсации за аварийное жилье, в августе она написала заявление уже о предоставлении ей квартиры, за исключением районов Ключевая, Сулажгора, Птицефабрика. В декабре 2019 года администрацией был подготовлен отчет об оценке стоимости ее квартиры, размер компенсации составляет 1 184 400,0 руб за 29,6 кв.м., т.е. 40 тыс. руб. за кв.м., что фактически равнозначно стоимости приобретения администрацией жилых помещений путем проведения аукционов. С учетом имеющейся практики, приобрести жилое помещение вне указанных Селенчик Л.Р. районов фактически невозможно, в связи с чем выплата компенсации является наиболее целесообразным способом расселения в данном случае".

В общем, чиновники решили, что для пенсионерки «наиболее целесообразно» будет пойти с вещами на выход.

Показательно, что в администрации не стали даже пытаться приобрести для Людмилы Селенчик жилье, а просто обратились в суд с просьбой выселить упирающуюся женщину из квартиры. В исковом заявлении администрации нет ни слова о том, что у гражданина есть право выбора и что в случае несогласия с деньгами ему обязаны приобрести благоустроенную квартиру равноценной площади.

Впереди судебный процесс. От его исхода зависит не только судьба Людмилы Селенчик. Ведь если суд встанет на сторону администрации, придав легитимности механизм выставления людей на улицу, то десятки жителей Карелии могут превратиться из собственников пусть аварийного, но все же жилья, в свободных от бремени недвижимости бомжей. Зато какой небывалый темп обретет в Карелии программа расселения аварийного жилья!