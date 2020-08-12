Прионежье вышло на третье место по заболеваемости Covid-19 в Карелии

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена 11 августа.

Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1307 случаев заражения. Далее следуют Кемский район (154), Прионежский район (112), Беломорский район (111) и Сортавальский район (104).

Также много зараженных в Сегежском районе (95), Олонецком районе (94), Лоухском районе (88), Суоярвском районе (86) и Кондопожском районе (86).

Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.