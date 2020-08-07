Более ста человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 5241 человека. Умерли 119 пациентов. Из больниц выписаны 7235 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 686. В Санкт-Петербурге 157 новых случаев, в Мурманской области - 119, в Архангельской области - 64, в Ленинградской области - 30.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 877 135 раз. Скончались 14 725 пациентов. Выздоровели 683 592 человека.