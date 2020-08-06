Состав автомобильной аптечки предложили изменить

Содержимое автомобильной аптечки может сильно измениться. Новые требования комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП разработал Минздрав. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Его авторы предложили добавить в аптечку упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров, которые должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Также предлагается увеличить размер рулонного лейкопластыря, сообщает РИА Новости. Кроме того в автоаптечку добавили две медицинские трехслойные маски, а также увеличили количество перчаток до двух пар.

По сообщению «Коммерсанта», аптечки первой помощи, произведенные до вступления в силу изменений, будут действительны в течение срока годности.

Фото: drivenn.ru