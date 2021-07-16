16 июля 2021, 13:11
Общество

Трое жителей Карелии в прошлые сутки умерли от коронавируса

В республике выявили 192 новых зараженных, растет число заболевших детей

За прошедшие сутки у 192 жителей Карелии выявили коронавирус. Из них был привит только один человек, сообщил в своем аккаунте ВКонтакте глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

В стационарах Карелии в данный момент лечатся 734 пациента. Из них 69 находятся в тяжелом состоянии. Не были вакцинированы от коронавируса 68 из этих тяжелых больных. Восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Летальный исход за сутки наступил в трех случаях. Всего с начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 677 больных.

Число заразившихся нв 16 июля несовершеннолетних равно 5119. Оно выросло за сутки на 27 человек. Сутками ранее заразился 41 ребенок. // Фото: progorodsamara.ru

Ранее в этом сюжете:

Ученые выяснили, что коронавирус может привести к импотенции
подробнее...
Финляндия разрешит въезжать полностью привитым от ковида иностранцам
подробнее...
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от коронавируса
подробнее...
Четыре жизни унес коронавирус за сутки в Карелии
подробнее...
Бывший муж Аллы Пугачевой умер от последствий коронавируса
подробнее...
Темпы вакцинации от COVID-19 обсудит правительство Карелии в пятницу
подробнее...
Посольство России в Хельсинки перестало вести прием, визы не выдают
подробнее...
Россия заняла четвертое место в мире по числу заражений COVID-19
подробнее...
Еще три смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
подробнее...
190 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии за сутки
подробнее...
Модельер Екатерина Яршина рассказала, как вышла из коронавирусного ада
подробнее...
Россиянин с ковидом, вероятно, распространил вирус по всей стране
подробнее...
Число жертв пандемии в Карелии выросло до 663 человек
подробнее...
В Карелии продолжают заражаться - за сутки подтверждены 198 случаев
подробнее...
Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в России
подробнее...
196 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за сутки
подробнее...
Эксперт рассказала, как жара влияет на переболевших коронавирусом
подробнее...
Крематорий в Петербурге переполнен из-за сотен смертей от COVID-19
подробнее...
С начала июля в Карелии от коронавируса умерли 47 человек
подробнее...
Еще 198 человек в Карелии заболели коронавирусом
подробнее...
Попова оценила процент заболевших коронавирусом после вакцинации
подробнее...
Карельские ученые с помощью компьютеров ищут лекарство от коронавируса
подробнее...
Власти Карелии уточнили правила въезда в республику в период пандемии
подробнее...
Общее количество умерших от коронавируса в Карелии превысило 650
подробнее...
Очередная партия вакцины от коронавируса пришла в Карелию
подробнее...
Более 200 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в Карелии
подробнее...
В МВД предупредили о санкциях за покупку фальшивой справки о прививке
подробнее...
Больше 23 тысяч новых случаев коронавируса подтверждено в России
подробнее...
Еще 205 носителей коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Британский врач назвал отличия простой головной боли от коронавирусной
подробнее...
24 353 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки
подробнее...
Переболевших коронавирусом будут персонально приглашать на медосмотры
подробнее...
Летальная статистика пополнилась тремя новыми жертвами ковида
подробнее...
Два человека за сутки умерли в Карелии от коронавируса
подробнее...
В Финляндии изменили правила въезда для туристов
подробнее...
Вакцина закончилась в четырех мобильных пунктах в Петрозаводске
подробнее...
Мочить место прививки от коронавируса не разрешили врачи
подробнее...
На четыре человека пополнилась статистика смертей от коронавируса
подробнее...
Переболевшим COVID-19 россиянам предложили давать инвалидность
подробнее...
Эксперт сообщил, что аллергики реже болеют коронавирусом
подробнее...
Глава Минздрава Карелии призвал беречь женщин в третью волну пандемии
подробнее...
Новые смерти от коронавируса в Карелии
подробнее...
Кислородную станцию, помешавшую мужчине, обнесут шумозащитным экраном
подробнее...
В Краснодарском крае изменили правила въезда туристов
подробнее...
Международный фестиваль искусств отменили в Карелии из-за коронавируса
подробнее...
Федеральные специалисты направлены в Карелию из-за ситуации с COVID-19
подробнее...
Парфенчиков подписал распоряжение о порядке обязательной вакцинации
подробнее...
Охлопков сообщил о задержках поставок вакцины от COVID-19 в Карелию
подробнее...
Россиянам дали рекомендации по поведению после прививки
подробнее...
Первый случай заражения штаммом «дельта плюс» выявлен в России
подробнее...
Лечь в больницу в Карелии можно будет только после вакцинации
подробнее...
Везикова рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
подробнее...
Роспотребнадзор оценил ситуацию по коронавирусу в Карелии
подробнее...
Петрозаводчане пожаловались на отсутствие вакцины в прививочном пункте
подробнее...
Министр заявил о начале пика третьей волны Covid-19 в Карелии
подробнее...
Москалькова: Отказ от прививки не может быть основанием для увольнения
подробнее...
Роспотребназдор назвал места, где высок риск заразиться COVID-19
подробнее...
В Карелии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса
подробнее...
Индийский штамм коронавируса обнаружен в Карелии
подробнее...
Кислородная станция в ковид-центре мешает спать петрозаводчанам
подробнее...
25 миллиардов рублей выделено регионам России на лечение ковид-больных
подробнее...
21 665 новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки
подробнее...
159 носителей коронавируса выявлены в Карелии за сутки
подробнее...
Губернатор внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах
подробнее...
Валаам вводит обязательную вакцинацию - несогласных просят удалиться
подробнее...
Туристам разъяснили порядок въезда на Кубань после ужесточения мер
подробнее...
В Карелии может возникнуть дефицит кислорода для ковид-больных
подробнее...
20 393 заражений коронавирусом за сутки подтверждено в России
подробнее...
Ростуризм попросил пускать россиян на Кубань по ПЦР-тесту все лето
подробнее...
Роструд назвал основания для отстранения от работы непривитых россиян
подробнее...
Четыре человека с коронавирусом умерли в Карелии
подробнее...
В детских лагерях Кубани справки о вакцинации требовать не будут
подробнее...
20 182 россиянина узнали о заражении коронавирусом
подробнее...
Еще 137 человек заразились коронавирусом в Карелии за сутки
подробнее...
Власти Карелии объяснили, какие массовые мероприятия будут разрешены
подробнее...
Заболевшая коронавирусом Валентина Пивненко рассказала о самочувствии
подробнее...
В Карелии врачи спасли жизнь заболевшей COVID-19 беременной женщине
подробнее...
В России за сутки подтверждены 17 594 случая коронавируса
подробнее...
Количество заболевших коронавирусом в Карелии возросло на 126 за сутки
подробнее...
День города в Петрозаводске и массовые мероприятия в Карелии отменены
подробнее...
Резкий рост заболевших - за сутки ковид подтвержден у 144 человек
подробнее...
Непривитые россияне массово жалуются Москальковой на дискриминацию
подробнее...
17 378 новых случаев коронавируса выявили в России
подробнее...
Охлопков сообщил о новых ковид-заболевших - все они не вакцинированы
подробнее...
Новую мутацию коронавирусной инфекции обнаружили в Индии
подробнее...
17 611 россиян заболели коронавирусом за сутки
подробнее...
Еще 94 жителя Карелии узнали о своем заражении коронавирусом
подробнее...
Котяков не нашел оснований для увольнения за отказ от вакцинации
подробнее...
В России возросло число заражений коронавирусом
подробнее...
Из-за роста заболеваемости в Карелии вводят новые ограничительные меры
подробнее...
Служебный транспорт чиновников отдадут карельским врачам
подробнее...
Власти Карелии вместе с полицией ищут фейки о коронавирусе в соцсетях
подробнее...
В Карелии вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
подробнее...
Москва вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
подробнее...
Более 70 новых заболевших Covid-19 выявлены в Карелии
подробнее...
Парфенчиков оценил возможность введения локдауна в Карелии
подробнее...
Наталья Везикова: «Мы можем говорить о приближении третьей волны»
подробнее...
Парфенчиков подписал распоряжение о паспорте коллективного иммунитета
подробнее...
Заболевших коронавирусом в Карелии стало больше на 69 человек
подробнее...
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Карелии
подробнее...
61 заболевший, 63 выздоровевших, 3 умерших - ковидная сводка на 9 июня
подробнее...
Общее число заболевших COVID-19 в Карелии возросло до 47 780 человек
подробнее...
Общее число умерших от коронавируса в Карелии выросло до 565 человек
подробнее...
Опубликованы данные о новых заболевших Covid-19 в Карелии
подробнее...
Игумен Валаамского монастыря заболел коронавирусом
подробнее...
Оперштаб Карелии отказался от публикации ежедневной сводки по Covid-19
подробнее...
Жительница Петрозаводска скончалась от COVID-19
подробнее...
Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса
подробнее...
Более пяти миллионов россиян заболели COVID-19 с начала пандемии
подробнее...
60 человек в Карелии узнали о своем заражении коронавирусной инфекцией
подробнее...
Еще три новых летальных исхода от коронавируса подтвердили в Карелии
подробнее...
Попова рассказала о местах с высоким риском заразиться коронавирусом
подробнее...
21-летний житель Карелии скончался от коронавирусной инфекции
подробнее...
Для отдыха в лагерях Карелии детям придется сдать ПЦР-тест на COVID-19
подробнее...
Пожилые жители Карелии активно вакцинируются против коронавируса
подробнее...
Совсем молодая женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Три человека скончались от коронавирусной инфекции в Карелии
подробнее...
Путин заявил о скором запуске четвертой вакцины от COVID-19
подробнее...
Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии выросло до 515
подробнее...
Жителям Карелии объяснили, как быть, если заболели перед вакцинацией
подробнее...
Еще 53 человека в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
подробнее...
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью государствами
подробнее...
Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
подробнее...
Наиболее активно от коронавируса в Карелии прививаются пожилые жители
подробнее...
В Карелии еще 43 человека заболели COVID-19
подробнее...
Медики обнаружили коронавирус еще у 44 жителей Карелии
подробнее...
Более 31 тысячи человек привились от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Путин сообщил об укреплении иммунитета после прививки от коронавируса
подробнее...
Путин назвал число привитых от коронавируса россиян
подробнее...
Кипр отменил карантин для туристов из России, привившихся от COVID-19
подробнее...
В Карелии еще три человека умерли от коронавируса, заболели 35
подробнее...
«Черная плесень» поразила Индию
подробнее...
Более 50 тысяч жителей Карелии полностью вакцинировались от COVID-19
подробнее...
Коронавирусная инфекция унесла жизни еще двоих жителей Карелии
подробнее...
Пожилым жителям Карелии разрешили ходить по магазинам в любое время
подробнее...
Еще двое жителей Карелии погибли от коронавируса
подробнее...
Коронавирус унес еще три жизни в Карелии
подробнее...
Новые смерти пополнили летальную статистику коронавируса в Карелии
подробнее...
Две женщины умерли от коронавируса в госпитале в Петрозаводске
подробнее...
Три смерти от COVID-19 подтверждены в Карелии
подробнее...
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Петрозаводске
подробнее...
Еще трое жителей Петрозаводска умерли от коронавирусной инфекции
подробнее...
Медики подтвердили две новые смерти от коронавируса в Карелии
подробнее...
Раскрыты планы правительства по вакцинации жителей Карелии
подробнее...
Новые летальные исходы, вызванные COVID-19, зарегистрированы в Карелии
подробнее...
Смертность от коронавируса в Карелии немного уменьшилась
подробнее...
В Карелии медики снова регистрируют смерти от коронавируса
подробнее...
Роспотребнадзор заявил о формировании двух российских штаммов COVID-19
подробнее...
COVID-19 в Карелии, по прежнему, смертельно опасен
подробнее...
Масочный режим на улице отменили в Израиле
подробнее...
День республики в Калевальском районе оказался под угрозой срыва
подробнее...
В одном из районов Карелии ужесточили коронавирусные ограничения
подробнее...
Петрозаводчанка не обратилась к врачам за помощью и умерла от COVID-19
подробнее...
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в одном из районов Карелии
подробнее...
65 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии
подробнее...
Более 32 тысяч человек в Карелии полностью привились от COVID-19
подробнее...
Более 5000 человек боролись с пандемией коронавируса в Карелии
подробнее...
Для возвращающихся из-за границы россиян изменили правила въезда
подробнее...
Оперштаб дал рекомендации жителям Карелии по отпуску в период пандемии
подробнее...
Россиянам объяснили разницу между антителами к COVID-19
подробнее...
В двух детских поликлиниках Петрозаводска откроются пункты вакцинации
подробнее...
Назван процент заболевших в Карелии после вакцинации от коронавируса
подробнее...
Коронавирус не желает смириться с поражением в Карелии
подробнее...
Мишустин поручил организовать вакцинацию пожилых россиян на дому
подробнее...
Смертность от COVID-19 не снижается в Карелии
подробнее...
В Петрозаводске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса
подробнее...
Более 60 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
подробнее...
Коронавирус продолжает отнимать жизни в Карелии
подробнее...
В Карелии заболеваемость COVID-19 выше среднероссийских показателей
подробнее...
35-летняя жительница Карелии скончалась от коронавируса
подробнее...
Жителям Карелии рассылают фейковое распоряжение Парфенчикова
подробнее...
Общее число умерших от коронавируса в Карелии превысило 400 человек
подробнее...
В Карелии стали меньше умирать от коронавируса
подробнее...
В Карелии изменили распоряжение о коронавирусных ограничениях
подробнее...
Власти Карелии решили сохранить некоторые ограничительные меры
подробнее...
В Карелии женщина умерла от внебольничной пневмонии
подробнее...
Количество смертей от коронавируса в Карелии не уменьшается
подробнее...
В России не исключили наступление третьей волны коронавируса
подробнее...
Россияне начнут получать результаты ковид-тестов через Госуслуги
подробнее...
Глава Минздрава рассказал, когда COVID-19 станет управляемой инфекцией
подробнее...
В Карелии снова зарегистрированы три смерти от коронавируса
подробнее...
Пожилых жителей Карелии будут бесплатно доставлять в пункты вакцинации
подробнее...
Менее девяти тысяч новых случаев коронавируса подтвердилось в России
подробнее...
Две женщины из районов Карелии скончались от коронавируса
подробнее...
Более девяти тысяч новых случаев коронавируса подтверждено в России
подробнее...
В Карелии выявлено менее 90 новых случаев коронавирусной инфекции
подробнее...
В России за сутки выявлено менее девяти тысяч новых случаев COVID-19
подробнее...
Три женщины скончались в больницах Карелии от коронавирусной инфекции
подробнее...
Главврач госпиталя в Карелии рассказал об опасностях «долгого ковида»
подробнее...
В Карелии не могут полностью удовлетворить высокий спрос на вакцину
подробнее...
Губернатор Карелии высказался о снятии коронавирусных ограничений
подробнее...
Петрозаводчанин и житель поселка Райконкоски умерли от коронавируса
подробнее...
В Карелии уточнили, как бороться с коронавирусом в библиотеках
подробнее...
Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Еще одна российская звезда заразилась коронавирусом
подробнее...
И снова три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за сутки
подробнее...
13 человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией
подробнее...
Еще три жизни унес коронавирус в Карелии
подробнее...
Два летальных исхода от коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии
подробнее...
Оперштаб Карелии пояснил, где организована реабилитация после COVID-19
подробнее...
Оперативный штаб раскрыл данные по ситуации с коронавирусом в Карелии
подробнее...
Молодой человек умер от коронавируса в Карелии
подробнее...
Более 19 тысяч жителей Карелии полностью привились от коронавируса
подробнее...
Еще два человека с коронавирусом умерли в Карелии
подробнее...
Южноафриканский штамм COVID-19 обнаружен в России
подробнее...
Коронавирус забрал жизни еще троих петрозаводчан
подробнее...
Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса
подробнее...
В ВОЗ назвали ошибку стран в борьбе с коронавирусом
подробнее...
Три летальных исхода от коронавируса зафиксированы в Карелии
подробнее...
Заболевшая коронавирусом беременная женщина умерла в Карелии
подробнее...
Более 16 тысяч человек в Карелии полностью привились от коронавируса
подробнее...
Один летальный исход от коронавируса зафиксирован в Карелии за сутки
подробнее...
Оперативный штаб рассказал о ситуации с COVID-19 в Карелии
подробнее...
В Карелии подтверждены три новые смерти от коронавируса
подробнее...
В Карелии существенно смягчили коронавирусные ограничения
подробнее...
В Карелии существенно смягчили коронавирусные ограничения
подробнее...
Две женщины умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Изменено антиковидное распоряжение главы Карелии по части соцвыплат
подробнее...
В Карелии полностью привились от коронавируса более 12 тысяч человек
подробнее...
Две женщины и мужчина пополнили список жертв коронавируса в Карелии
подробнее...
Двое мужчин и женщина умерли от Covid-19 в Карелии
подробнее...
Еще более 100 жителей Карелии заболели коронавирусом
подробнее...
Трое петрозаводчан умерли от коронавирусной инфекции
подробнее...
Более 7 тысяч человек в Карелии полностью вакцинировали от COVID-19
подробнее...
Глава Карелии оценил ситуацию с распространением COVID-19 в республике
подробнее...
Оперативный штаб оценил обстановку с коронавирусом в Карелии
подробнее...
Две женщины умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в Карелии
подробнее...
В Карелии три человека скончались от коронавируса
подробнее...
Названы сроки завершения пандемии коронавируса
подробнее...
Оперштаб раскрыл данные по коронавирусу в Карелии
подробнее...
Еще три жителя Карелии умерли от коронавируса
подробнее...
Еще более 150 жителей Карелии заразились коронавирусом
подробнее...
Число жертв пандемии в Карелии возросло до 287 человек
подробнее...
В Карелии зафиксированы еще две смерти от коронавируса
подробнее...
В Карелии начали заготавливать антиковидную плазму
подробнее...
Карелия потеряла еще троих петрозаводчан из-за коронавируса
подробнее...
В Карелии назвали дату снятия всех коронавирусных ограничений
подробнее...
Республиканская больница постепенно возобновляет плановую медпомощь
подробнее...
Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Более семи тысяч пожилых жителей Карелии привились «Спутником V»
подробнее...
Студентам ПетрГУ возместят стоимость теста на антитела перед прививкой
подробнее...
Смерть от коронавируса вернулась в Карелию
подробнее...
В Карелии смягчили ковидные ограничения для кафе и ресторанов
подробнее...
Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии прорабатывают возможность снятия ограничений для бизнеса
подробнее...
Постояльцев домов-интернатов в Карелии вакцинируют против COVID-19
подробнее...
Число заболевших коронавирусом россиян превысило четыре миллиона
подробнее...
Два мужчины и женщина скончались от коронавируса в Карелии
подробнее...
Три женщины умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Карелия вошла в число регионов с заболеваемостью COVID-19 выше средней
подробнее...
Глава Карелии объяснил, почему не прививался от коронавируса
подробнее...
Жители трех городов Карелии скончались от коронавируса
подробнее...
Еще три смерти от коронавируса в Карелии
подробнее...
Общепит потребовал отменить коронавирусные ограничения в Карелии
подробнее...
Коронавирус подтвердили еще у 229 человек в Карелии
подробнее...
В Карелии подтверждены еще четыре смерти пациентов с коронавирусом
подробнее...
Мать десятерых детей заразилась коронавирусом и умерла в Петербурге
подробнее...
В Карелии 26 человек заболели коронавирусом после вакцинации
подробнее...
Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в Карелии
подробнее...
В Карелии еще трое пациентов умерли от коронавируса
подробнее...
За сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 41 ребенка
подробнее...
Мобильные бригады медиков вакцинируют жителей в районах Карелии
подробнее...
Еще 234 жителя Карелии заболели коронавирусом за сутки
подробнее...
Коронавирус в Карелии унес еще четыре жизни
подробнее...
Более 200 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки
подробнее...
Три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии
подробнее...
Еще один пункт вакцинации от COVID-19 заработал в Петрозаводске
подробнее...
Перечислены побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
подробнее...
За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 31 ребенка
подробнее...
Коронавирус в Карелии подтвержден еще у 231 жителя
подробнее...
В Карелии за сутки выявили 235 новых заболевших коронавирусом
подробнее...
Число жертв пандемии в Карелии увеличилось до 230 человек
подробнее...
В Карелии шесть человек заболели COVID-19 после прививки «Спутником V»
подробнее...
За сутки коронавирус диагностировали у 237 жителей Карелии
подробнее...
Два человека умерли от коронавируса в больницах Петрозаводска
подробнее...
20 детей в Карелии заболели коронавирусом за сутки
подробнее...
Мясников назвал сроки третьей волны коронавируса в России
подробнее...
В Минздраве Карелии пояснили, кто обладает приоритетом при вакцинации
подробнее...
Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
подробнее...
Еще три смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
подробнее...
Еще тринадцать детей заразились коронавирусом в Карелии
подробнее...
В Карелии у 3278 детей выявлен коронавирус
подробнее...
Жителей Карелии приглашают на прививку о коронавируса
подробнее...
Новые смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
подробнее...
Более 800 жителей старше 60 лет привили от коронавируса в Карелии
подробнее...
Менее 20 тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России
подробнее...
За сутки в Карелии не зафиксировано летальных исходов от коронавируса
подробнее...
Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Венгрия первой в Евросоюзе разрешила использование вакцины «Спутник V»
подробнее...
В Карелии от коронавируса хотят привить около 300 тысяч жителей
подробнее...
В Карелии впервые от коронавируса умер 30-летний здоровый мужчина
подробнее...
11 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Карелию до конца января
подробнее...
Что происходит в Карелии с массовой вакцинацией от коронавируса
подробнее...
В Карелии зафиксированы еще две смерти от коронавирусной инфекции
подробнее...
Один человек в Карелии умер, 258 выздоровели
подробнее...
За сутки коронавирус подтвердился у 291 жителя Карелии
подробнее...
Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Более 280 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
подробнее...
Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
подробнее...
В Карелии выросло общее число заболевших коронавирусом
подробнее...
Еще два жителя Карелии умерли от коронавируса
подробнее...
В Карелии смягчили ковидные ограничения для кафе и ресторанов
подробнее...
За сутки в Карелии коронавирусом заболели 176 человек
подробнее...
Еще три жителя Карелии умерли от коронавируса
подробнее...
Российская статистика: кривая эпидемии идет вниз
подробнее...
Два человека умерли от коронавируса за сутки в Карелии
подробнее...
Соблюдение масочного режима проверили в торговых центрах Петрозаводска
подробнее...
В России за сутки коронавирусом заразились 23 652 человека
подробнее...
Дистанционное обучение продлено в Карелии
подробнее...
Три человека скончались от коронавируса в Карелии
подробнее...
Суточная заболеваемость COVID-19 в Карелии незначительно снизилась
подробнее...
Еще три пациента умерли в больницах Карелии от коронавируса
подробнее...
289 человек заболели коронавирусом за сутки в Карелии
подробнее...
Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 171
подробнее...
В Карелии выявили более 300 новых случаев заражения коронавирусом
подробнее...
Эксперт предрек улучшение ситуации с коронавирусом к концу 2022 года
подробнее...
Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Карелии
подробнее...
Два человека умерли, 455 выздоровели
подробнее...
Британский штамм коронавируса выявили на границе Финляндии с Россией
подробнее...
Выздоровевших от COVID-19 разрешили выписывать без повторных тестов
подробнее...
Две школы в Карелии закрыты на карантин по коронавирусу
подробнее...
Петрозаводчанка стала 150-й жертвой пандемии коронавируса
подробнее...
Более 300 жителей Карелии в один день узнали, что заражены COVID-19
подробнее...
Власти Карелии передумали требовать у туристов справку на коронавирус
подробнее...
Власти Карелии уточнили требования для туристов в период пандемии
подробнее...
В Карелии выявили более 370 заболевших коронавирусом за сутки
подробнее...
Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 149
подробнее...
В Карелии коронавирус выявили еще у 375 жителей
подробнее...
41-летний мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии коронавирус диагностирован у 4 процентов жителей
подробнее...
377 жителей Карелии узнали, что больны коронавирусом
подробнее...
Еще три пациента с коронавирусом умерли в больницах Карелии
подробнее...
В Карелии увеличилось количество жертв коронапандемии
подробнее...
В Карелии за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело
подробнее...
Почти 400 новых заболевших коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
подробнее...
Объявлено количество заболевших Covid-19 в Карелии за сутки
подробнее...
Женщина умерла от коронавируса в инфекционной больнице в Петрозаводске
подробнее...
Количество умерших от коронавируса в России превысило 50 тысяч человек
подробнее...
Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Петрозаводске
подробнее...
Стало известно, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь
подробнее...
Новые ограничения из-за коронавируса вводят в Карелии
подробнее...
Суточное число новых зараженных коронавирусом снова растет в Карелии
подробнее...
Женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии все еще не могут делать тесты на коронавирус за 48 часов
подробнее...
Власти Карелии не связывают риски распространения Covid-19 с туристами
подробнее...
Подтверждены еще три смерти от коронавируса в Карелии
подробнее...
В Минздраве Карелии дали рекомендации при вакцинации от коронавируса
подробнее...
Коронавирус убил еще двух жителей Карелии
подробнее...
Подросткам запретили походы в торговые центры без взрослых
подробнее...
На этой неделе в Карелии стартует вакцинация от коронавируса
подробнее...
Суточное количество заболевших коронавирусом в России остается высоким
подробнее...
Более 300 новых инфицированных Covid-19 подтверждены в Карелии
подробнее...
Хроники коронавируса: много новых зараженных, есть умершие
подробнее...
Более половины наших читателей не намерены прививаться от коронавируса
подробнее...
Россиянам рассказали о риске заразиться коронавирусом на морозе
подробнее...
Названы причины всплеска заболеваемости коронавирусом в Карелии
подробнее...
В России обновлен антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
подробнее...
В Карелии подтверждены еще две смерти пациентов с коронавирусом
подробнее...
Голикова уточнила срок отказа от алкоголя при вакцинации от Covid-19
подробнее...
Онищенко обвинил губернаторов в беспомощности из-за коронавируса
подробнее...
В России возросло количество новых заболевших COVID-19 за сутки
подробнее...
Три летальных исхода от коронавируса зафиксированы в Карелии
подробнее...
Россиянам назвали два сценария развития эпидемии в январе
подробнее...
Россияне массово отказываются от туров в Петербург и бронируют Карелию
подробнее...
Более 26 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 8 декабря
подробнее...
Снова возросло количество инфицированных COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Карелия пока не будет проводить массовую вакцинацию от коронавируса
подробнее...
Россиянам объяснили, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации
подробнее...
Родителей попросили забрать детей из садиков и не отдавать бабушкам
подробнее...
В Карелии сократилось количество инфицированных COVID-19 за сутки
подробнее...
Психоневрологические интернаты примут больных Covid-19 в Карелии
подробнее...
Попова заявила, что Карелия несвоевременно ввела меры ограничения
подробнее...
В России допустили возможность ограничить передвижения между регионами
подробнее...
Еще два человека скончались в Карелии от COVID-19
подробнее...
В России обновлен максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до 18348 человек
подробнее...
Два петрозаводчанина с коронавирусом умерли в больницах Карелии
подробнее...
Глава Карелии спрогнозировал, что коронавирус не исчезнет в 2021 году
подробнее...
Рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки установлен в России
подробнее...
Будете ли вы прививаться от коронавируса? Наш опрос
подробнее...
В Карелии за сутки выздоровело меньше, чем заболело коронавирусом
подробнее...
Еще три пациента с коронавирусом умерли в больницах Карелии
подробнее...
В Карелии учащихся четвертых классов передумали отправлять на каникулы
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 декабря
подробнее...
На севере Карелии осудили девятерых нарушителей антиковидного режима
подробнее...
Более 470 новых заболевших коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
подробнее...
Еще один начальный класс закрыт на карантин по коронавирусу
подробнее...
Названы симптомы, которые могут появиться после вакцинации от COVID-19
подробнее...
470 жителей Карелии узнали, что заражены коронавирусом
подробнее...
Два пациента с коронавирусом умерли в больницах Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 2 декабря
подробнее...
Рекордное количество новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Карелии
подробнее...
В Карелии два пациента с коронавирусом умерли в больницах
подробнее...
Единый номер помощи при COVID-19 заработал в Карелии
подробнее...
Суд разъяснил, какое наказание грозит за отсутствие маски на остановке
подробнее...
Мишустин призвал к решительным мерам в регионах с множеством больных
подробнее...
Карелия не является лидером по индексу распространения COVID-19
подробнее...
Количество умерших от коронавируса в России превысило 40 тысяч человек
подробнее...
В Карелии установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом
подробнее...
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии
подробнее...
Раскрыто реальное количество умерших в Карелии пациентов с Covid-19
подробнее...
Жителям Карелии разъяснили правила похода в бассейн и фитнес-центр
подробнее...
За сутки более 400 жителей Карелии узнали, что заражены коронавирусом
подробнее...
Количество жертв коронавируса в Карелии превысило 100 человек
подробнее...
Россиянам напомнили правила сдачи ПЦР-теста на коронавирус
подробнее...
Карелия вошла в топ-5 регионов с самой высокой заражаемостью COVID-19
подробнее...
Коронавирус забрал в Карелии 100 жизней
подробнее...
COVID-19 за сутки выявлен у более 400 жителей Карелии
подробнее...
За сутки в России выявлено более 27 тысяч заболевших COVID-19
подробнее...
Два человека скончались от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Почти 400 жителей Карелии узнали о заражении коронавирусом за сутки
подробнее...
33-летний мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Карелия отправила девять тысяч ковид-тестов в Москву и Санкт-Петербург
подробнее...
Почти 400 случаев коронавируса выявлены за сутки в Карелии
подробнее...
Молодой мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии ввели новые правила посещения магазинов для пожилых людей
подробнее...
Более 350 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии за сутки
подробнее...
Врач назвал смертельно опасные симптомы коронавируса
подробнее...
В Карелию поступила партия бесплатных лекарств для лечения COVID-19
подробнее...
Вакцины от коронавируса включили в перечень жизненно важных лекарств
подробнее...
Мэрия провела рейд по магазинам на Кукковке
подробнее...
В Петрозаводске простились с карельским ученым, умершим от COVID-19
подробнее...
Сотни новых заболевших Covid-19 выявлены в Карелии
подробнее...
Два человека умерли от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Стало известно, закроют ли кинотеатры, театры и концертные залы
подробнее...
Директор школы в Кондопоге умерла от коронавируса
подробнее...
В правительстве уточнили правила проезда в транспорте для пенсионеров
подробнее...
Жителям Карелии с подозрением на COVID-19 выдадут бесплатные лекарства
подробнее...
В Карелии ужесточены ограничительные меры из-за коронавируса
подробнее...
За сутки в России впервые выявили более 25 тысяч зараженных Covid-19
подробнее...
Более 300 жителей Карелии узнали о заражении коронавирусом за сутки
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 22 ноября
подробнее...
В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса
подробнее...
Более 400 человек умерли от коронавируса за сутки в России
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 21 ноября
подробнее...
Новый суточный рекорд по числу зараженных Covid-19 поставлен в России
подробнее...
Огромное количество новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Нарушения антиковидных мер выявили в фитнес-центрах Петрозаводска
подробнее...
В России поставлен суточный рекорд по выявленным случаям коронавируса
подробнее...
Заболеваемость COVID-19 в Карелии остается на высоком уровне
подробнее...
Два человека скончались в Карелии от коронавирусной инфекции
подробнее...
Карелии предсказали поздний выход на плато по COVID-19
подробнее...
Известный карельский ученый умер от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
38 человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии
подробнее...
Еще трое жителей Карелии скончались от коронавируса за минувшие сутки
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 18 ноября
подробнее...
Голикова назвала Карелию лидером по заболеваемости COVID-19 в России
подробнее...
299 человек инфицированы коронавирусом за сутки в Карелии
подробнее...
В магазине Петрозаводска выявили нарушение коронавирусных правил
подробнее...
В Карелии изменили ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19
подробнее...
В России установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса
подробнее...
Министр транспорта Карелии получил положительный результат на COVID-19
подробнее...
Роспотребнадзор ввел новые правила выписки переболевших COVID-19
подробнее...
В Карелии ограничили плановую медицинскую помощь из-за COVID-19
подробнее...
Карелия стала лидером по уровню заболеваемости Covid-19 в России
подробнее...
Тест на коронавирус должен быть готов через 48 часов
подробнее...
В России установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом
подробнее...
Еще два летальных исхода от COVID-19 зафиксированы в Карелии
подробнее...
Очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 установлен в России
подробнее...
Вновь поставлен рекорд по количеству заразившихся COVID-19 в Карелии
подробнее...
Два пациента в Карелии скончались от коронавирусной инфекции
подробнее...
Суточное количество зараженных Covid-19 заметно увеличилось в России
подробнее...
Почти 400 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки
подробнее...
Петрозаводчанин с коронавирусом умер в госпитале для ветеранов войн
подробнее...
Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
подробнее...
Новые ограничения введены в Карелии для борьбы с коронавирусом
подробнее...
Бухгалтерии в больницах Карелии приспособят для больных коронавирусом
подробнее...
Одну группу в детском саду «Сказка» закрыли на карантин из-за COVID-19
подробнее...
В Карелии снова более 300 новых заболевших коронавирусом за сутки
подробнее...
Еще две смерти подтверждены от коронавируса в Карелии
подробнее...
Три медика, привитых российской вакциной, заболели COVID-19 на Алтае
подробнее...
Поликлиники в Карелии не справляются со шквалом звонков
подробнее...
Жителей Карелии призвали отказаться от торжеств в ресторанах и кафе
подробнее...
Количество заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 8565 человек
подробнее...
В Карелии установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
подробнее...
Члены правительства Карелии продолжают заражаться коронавирусом
подробнее...
Перчатки не защищают от COVID и являются «коммерческим проектом»
подробнее...
Один человек умер, 15 госпитализированы с внебольничной пневмонией
подробнее...
Коронавирус в Карелии унес еще две жизни
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 7 ноября
подробнее...
Доктор наук назвала опасные последствия коронавируса
подробнее...
Пожилым жителям Карелии ограничили посещение спортивных объектов
подробнее...
Второй день подряд в России выявляют более 20 тысяч новых заболевших
подробнее...
В Карелии детей отправляют на карантин по коронавирусу
подробнее...
Количество заболевших коронавирусом стабильно растет в Карелии
подробнее...
Еще два человека умерли от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Некоторые школы в Карелии смогут не переходить на дистанционный формат
подробнее...
Минздрав РК разъяснил, кто получит результаты covid-тестов через СМС
подробнее...
Парфенчиков прокомментировал смену руководства в инфекционной больнице
подробнее...
Более 20 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в России за сутки
подробнее...
Заболеваемость COVID-19 в Карелии остается крайне высокой
подробнее...
Два пациента скончались от коронавируса в Карелии
подробнее...
Жителям Карелии начнут приходить СМС с результатами тестов на COVID-19
подробнее...
Школьники Карелии отправлены из-за COVID-19 на дистанционное обучение
подробнее...
Число новых случаев коронавируса в России превысило 19 тысяч
подробнее...
Пенсионерам в Карелии выделили три дня для походов в магазин
подробнее...
Два человека скончались в Карелии от коронавирусной инфекции
подробнее...
Новый рекорд по количеству заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии
подробнее...
Введенные из-за коронавируса ограничения в Карелии решили смягчить
подробнее...
В магазинах Петрозаводска выявили нарушения коронавирусных правил
подробнее...
Министр оценил ситуацию с COVID-19 в системе образования Карелии
подробнее...
Школьников и студентов продолжают переводить на дистант из-за COVID-19
подробнее...
Более ста новых зараженных Covid-19 выявлены в Карелии 2 ноября
подробнее...
Еще два человека умерли от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
В Британии рассчитали реальную смертность от COVID-19
подробнее...
Десятки новых заболевших Covid-19 выявлены в Карелии
подробнее...
Одиннадцать россиян умерли в Турции от коронавируса
подробнее...
В Карелии вновь выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом
подробнее...
Сразу три человека скончались в Карелии от коронавируса
подробнее...
В России вновь выявлено более 18 тысяч заболевших коронавирусом
подробнее...
Новые ограничительные меры введены в Карелии из-за COVID-19
подробнее...
Школьников продолжают отправлять на карантин из-за COVID-19 в Карелии
подробнее...
Женщине отказали в госпитализации после 4,5 часов ожидания в очереди
подробнее...
Более 18 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 29 октября
подробнее...
Две группы в детсаду в Петрозаводске отправили на карантин по COVID-19
подробнее...
В Карелии третий день подряд выявляют по 117 новых заболевших COVID-19
подробнее...
Роддом на Кирова начнет принимать заболевших коронавирусом
подробнее...
Эпидемиолог назвала срок максимальной заразности людей с COVID-19
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 29 октября
подробнее...
В России побиты рекорды по числу заболевших и умерших от COVID-19
подробнее...
Голубев озвучил число школьников на дистанционном обучении в Карелии
подробнее...
В Карелии за сутки выявили более 100 зараженных коронавирусом
подробнее...
Новые ограничительные меры из-за COVID-19 введены в Карелии
подробнее...
В президентском кадетском училище 175 учащихся заразились COVID-19
подробнее...
Новый рекорд по количеству смертей от COVID-19 установлен в России
подробнее...
Из-за COVID-19 учащихся продолжают отправлять на карантин в Карелии
подробнее...
Стало известно, где в Карелии зафиксированы новые случаи коронавируса
подробнее...
В Роспотребнадзоре объяснили требование по ношению масок
подробнее...
Рекорд по количеству смертей от COVID-19 установлен в России
подробнее...
Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 разворачивают в Карелии
подробнее...
Роспотребнадзор ввел ограничительные меры из-за COVID-19 в России
подробнее...
Суточный рост заражения COVID-19 в Карелии остается на высоком уровне
подробнее...
В Карелии вводят дополнительные меры для сдерживания коронавируса
подробнее...
Медики рассказали, как вернуть обоняние после заражения COVID-19
подробнее...
За сутки коронавирус выявлен у 100 жителей Карелии
подробнее...
Жительница Петрозаводска умерла от коронавируса
подробнее...
Более 16 тысяч россиян узнали о своем заражении коронавирусом
подробнее...
Учащихся продолжают переводить на удаленку в Петрозаводске
подробнее...
Более ста новых зараженных коронавирусом выявлены в Карелии
подробнее...
Названа группа людей, подверженная заражению COVID-19
подробнее...
В Президентском кадетском училище 40 воспитанников заразились COVID-19
подробнее...
Работу онлайн-карты распространения коронавируса по Карелии свернули
подробнее...
В Карелии введены новые ограничения из-за Covid-19
подробнее...
Рекорд по суточному числу зараженных Covid-19 установлен в России
подробнее...
Классы в Петрозаводске и районах переводят на дистанционное обучение
подробнее...
Карелия вновь обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19
подробнее...
Очередной пациент скончался от коронавируса в Карелии
подробнее...
Количество умерших от коронавируса в России превысило 25 тысяч человек
подробнее...
Карелия обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19
подробнее...
Охлопков рассказал, сколько медиков заразилось COVID-19 в Карелии
подробнее...
Врач назвал четыре типа коронавируса
подробнее...
Охлопков назвал способы прервать распространение COVID-19 в Карелии
подробнее...
Глава Петрозаводска заболела коронавирусом
подробнее...
Более 300 человек умерли от коронавируса в России за сутки
подробнее...
За сутки в Карелии заразились COVID-19 более ста человек
подробнее...
Охлопков назвал долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Карелии
подробнее...
Появилась ясность, когда жителей Карелии начнут прививать от COVID-19
подробнее...
В России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
подробнее...
Целая школа и множество классов переведены на дистант в Карелии
подробнее...
Количество заразившихся COVID-19 вновь увеличилось в Карелии
подробнее...
Очередной пациент скончался от коронавируса в Карелии
подробнее...
Парфенчиков рассказал, почему не вводит локдаун в Карелии
подробнее...
В Кондопоге закрыли трибуны для зрителей из-за коронавируса
подробнее...
Эксперт назвала последствия одновременного заражения ковидом и гриппом
подробнее...
За последние сутки диагноз коронавирус услышал 81 человек в Карелии
подробнее...
Парфенчиков ввел в Карелии новые ограничения из-за коронавируса
подробнее...
Две группы в детсадах Сортавалы и Петрозаводска отправлены на карантин
подробнее...
За сутки медики выявили более 90 новых случаев коронавируса
подробнее...
В Карелии выросло число умерших от коронавирусной инфекции
подробнее...
Парфенчиков рассказал об ограничительных мерах в Карелии
подробнее...
В Карелии разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19
подробнее...
Россиянам подсказали, как распознать бессимптомный коронавирус
подробнее...
Медперсонал БСМП проверят на коронавирус из-за подъема заболеваемости
подробнее...
Суточный рекорд заразившихся COVID-19 установлен в России
подробнее...
Школьников продолжают переводить на удаленку из-за коронавируса
подробнее...
Еще один пациент скончался от пневмонии в Карелии
подробнее...
Число заразивших СOVID-19 в Карелии растет рекордными темпами
подробнее...
Коронавирус продолжает расползаться по жилым домам Петрозаводска
подробнее...
Коронавирус обнаружен в министерстве культуры Карелии
подробнее...
Петрозаводский музыкальный колледж переведен на дистант из-за COVID-19
подробнее...
Целые школы в Карелии переведены на дистанционное обучение
подробнее...
Жительница Петрозаводска умерла от коронавируса
подробнее...
Более 120 новых зараженных Covid-19 выявили в Карелии за сутки
подробнее...
Коронавирусом заразились более 20 студентов и сотрудников ПетрГУ
подробнее...
Патологоанатом рассказала, что делает коронавирус с легкими больных
подробнее...
Впервые более 14 тысяч зараженных выявлены за сутки в России
подробнее...
Названы адреса 57 новых зараженных Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Стало известно о десятках новых зараженных коронавирусом в Карелии
подробнее...
Врач рассказал, что нельзя скрывать перед вакцинацией от Covid-19
подробнее...
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
подробнее...
Около 40 новых адресов нанесены на ковидную карту Петрозаводска
подробнее...
Более 70 медицинских работников заразились коронавирусом в Карелии
подробнее...
Побит рекорд по числу зараженных Covid-19 в России за сутки
подробнее...
Очередной всплеск заражения COVID-19 выявлен в Карелии
подробнее...
Очередной пациент скончался от коронавируса в Карелии
подробнее...
Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 12 октября
подробнее...
Девять новых очагов коронавируса обнаружено в Петрозаводске
подробнее...
Основатель горного парка «Рускеала» умер от коронавируса
подробнее...
Рост заразившихся COVID-19 продолжается в Карелии
подробнее...
Количество инфицированных коронавирусом в Карелии сократилось
подробнее...
Минздрав Карелии готовит волонтеров для доставки лекарств льготникам
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 9 октября
подробнее...
Опубликованы адреса 49 новых зараженных Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки зафиксирован в России
подробнее...
Детский сад в Петрозаводске закрыли на карантин из-за коронавируса
подробнее...
За сутки медики выявили 77 новых случаев коронавируса в Карелии
подробнее...
Три жителя Карелии, заразившиеся COVID-19, подключены к ИВЛ
подробнее...
Кремль обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
подробнее...
В Петрозаводске появились новые очаги коронавирусной инфекции
подробнее...
Более 11 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
подробнее...
Школу в Элисенвааре отправили на дистанционное обучение из-за COVID-19
подробнее...
Коронавирус в Карелии набирает обороты
подробнее...
Число случаев смерти от коронавируса в Карелии выросло до 40
подробнее...
Специалист Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
подробнее...
Определено время активности коронавируса на коже
подробнее...
Коронавирус продолжает расползаться по районам Карелии
подробнее...
Часть студентов ПетрГУ перешла на дистанционное обучение
подробнее...
Магазины получили крупные штрафы за нарушение антиковидных мер
подробнее...
Еще три класса в Карелии переведены на дистанционное обучение
подробнее...
Число заразившихся COVID-19 увеличилось в Карелии
подробнее...
В первом районе Карелии число зараженных коронавирусом достигло 200
подробнее...
Предсказана более интенсивная вторая волна коронавируса в России
подробнее...
Более 11 тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
В Петрозаводске появились 19 новых очагов коронавирусной инфекции
подробнее...
Еще шесть классов в Карелии отправили на дистанционку из-за COVID-19
подробнее...
Резкий рост заразившихся COVID-19 за сутки зафиксирован в Карелии
подробнее...
Очередной пациент скончался от COVID-19 в Карелии
подробнее...
В России за сутки выявили почти 11 тысяч новых заболевших COVID-19
подробнее...
Опубликована сводка заразившихся COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Еще 27 человек в Карелии за сутки стали жертвами коронавируса
подробнее...
Ковидная карта Петрозаводска пополнилась 40 адресами
подробнее...
Суточное количество зараженных в России подбирается к десяти тысячам
подробнее...
Более 70 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии за сутки
подробнее...
Собянин обязал сотрудников офисов перевести на удаленную работу
подробнее...
Губернатор Мурманской области привился от коронавируса
подробнее...
Почти девять тысяч человек заболели Covid-19 в России за сутки
подробнее...
Названо условие, при котором новые ограничения в Карелии не введут
подробнее...
Количество зараженных COVID-19 резко увеличилось в Карелии
подробнее...
Названы адреса 34 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
В Петрозаводске выявлены 12 новых очагов коронавируса
подробнее...
Растет суточное число зараженных коронавирусом в России
подробнее...
Школьников продолжают переводить на дистант в Карелии из-за Covid-19
подробнее...
В Карелии пригрозили закрывать магазины, где нарушают масочный режим