Трое жителей Карелии в прошлые сутки умерли от коронавируса

За прошедшие сутки у 192 жителей Карелии выявили коронавирус. Из них был привит только один человек, сообщил в своем аккаунте ВКонтакте глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

В стационарах Карелии в данный момент лечатся 734 пациента. Из них 69 находятся в тяжелом состоянии. Не были вакцинированы от коронавируса 68 из этих тяжелых больных. Восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Летальный исход за сутки наступил в трех случаях. Всего с начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 677 больных.

Число заразившихся нв 16 июля несовершеннолетних равно 5119. Оно выросло за сутки на 27 человек. Сутками ранее заразился 41 ребенок. // Фото: progorodsamara.ru