21 тысячу доз вакцины ждут 16 июля в Карелии

В Карелию в ближайшее время доставят 21300 доз вакцины «Спутник V», причем почти 16 тысяч доз отгрузят в регион уже сегодня. Об этом на заседании правительства сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

Она отметила, что всего в Карелию поставлено 137 тысяч доз вакцины. Процент использования – 97, что выше среднероссйиского. Потребности в прививке обеспечены на 47 процентов, что соответствует среднему уровню по России. Сейчас в Карелии осталось 2433 доз вакцины.

Первым компонентном привито 46 процентов от плана, вторым – 32 процента от плана. Подлежит вакцинации 157 тысяч человек.

В процентном соотношении лидирует Калевальский район, Кемский отстает.

Темп вакцинации составляет 1566 человек в день. Темпы сейчас снизились, поскольку препарата не хватает, но прививку получают все равно больше граждан, чем весной. В основном вакцинируются люди старше 60 лет; по представленному на совещании графику можно увидеть, что чем младше граждане, тем неохотнее они прививаются. // Фото: newtvnews