Мастер ремонтировал компьютеры в библиотеке и менял детали на старые

Жителя Петрозаводска признали виновным в крупном хищении и осудили к двум годам лишения свободы условно. Молодой человек украл четыре ноутбука из Национальной библиотеки Карелии, сообщили в региональной прокуратуре.

Также юноша похищал новые детали компьютеров, меняя их на использованные. Все это он делал под видом ремонта. Изъятые комплектующие специалист присваивал. Списанные ставил на технику, принадлежащую библиотеке.

Всего с сентября 2019 года по июнь 2020-го он похитил более чем на 300 тысяч рублей имущества.

Вину подсудимый признал, ущерб возместил. Поэтому наказание ему дали условное – с отсрочкой на три года. // Фото: rb7.ru