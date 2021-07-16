16 июля 2021, 06:42
Общество

Депутат Андрей Мазуровский продолжает контроль за проблемной стройкой

Из Ляскеля прислали видео о реальном положении дел на стройплощадке, где закладывается фундамент детсада

Волонтеры Ляскеля продолжают следить за ходом работ на строительной площадке в Ляскеля. Детский сад на 110 мест, по планам, должен быть сдан к концу этого года. 

Процесс забивки свай закончен. В настоящее время идет закладка свайно-ленточного фундамента. Такой тип фундамента используется в случае проведения работ на почве, насыщенной водой. Рабочие на стройке говорят об окончании этого этапа к концу июля. 

Далее начнется монтаж стеновых панелей. Три панели уже находятся на стройке, остальные довезут чуть позже. 

«Надеюсь, фундамент не разберут, как в прошлый раз, и стройка не заморозится», 

- сказал помощник депутата ЗС РК Андрея Мазуровского Александр Мельников.

Депутат Ляскельского сельского поселения Марина Шашкова прислала ВИДЕО о реальном положении дел на стройплощадке. 

 

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