Свежеуложенный асфальт на дороге от аэропорта пошел трещинами

На выборочный ремонт дороги, ведущей из аэропорта Петрозаводска в Чалну, обратил внимание участник группы «ДТП Петрозаводска и Карелии». Марк Заозерный разместил в паблике фотографии, на которых отчетливо видны трещины покрытия.

Свое сообщение пользователь назвал «постом обывательского любопытства». И задал вопрос – по всей видимости, риторический. Подписчик группы поинтересовался, что будет с дорогой, которую сейчас «ковыряет» ПСК «Строитель».

Ремонт происходит не по всей протяженности, а только на отдельных участках. Мужчина предположил, что положили пока лишь первый слой асфальта, потом сверху будет еще один.

Но на подъеме от аэропорта к кладбищу покрытие уже разрушается. На снимках видно, что оно все пошло трещинами.

«Где-то дыры уже залатали, но покрытие вылетает снова. Когда поверх положат еще слой, все станет нормально или дорога придет в негодность за несколько месяцев?», - поинтересовался пользователь.

Он адресовал свой вопрос профессионалам. // Фото: Марк Заозерный/ ДТП Петрозаводска и Карелии»