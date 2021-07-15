WhatsApp ввел возможность поддержки аккаунта на нескольких гаджетах

Одну учетную запись WhatsApp теперь можно использовать на нескольких устройствах. Правда, пока разработчики лишь тестируют новую версию популярного приложения. Но глава компании Уилли Кэткарт заверил, что к ней в итоге подключат всех пользователей, передает РИА Новости.

По словам Кэткарта, зарегистрированные в мессенджере смогут использовать его не только на смартфоне, но также с помощью веб-интерфейса или декстопной версии. Для этого телефон не должен быть подключен к интернету и активен, как этого сейчас требует сервис.

«При этом все сообщения по-прежнему защищены сквозным шифрованием», - написал глава WhatsApp в Twitter.

Обновленное приложение можно использовать на четырех устройствах, но это не смартфоны, а только компьютеры, планшеты, системы видеосвязи Facebook Portal.

Пока поддержка независимой работы мессенджера доступна только тем, кто занят в программе бета-тестирования. Когда такую возможность получат все пользователи, неизвестно. // Фото: theroco.com