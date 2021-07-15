15 июля 2021, 19:29
Мэрия Петрозаводска обучает маленьких детей профессии садовника
Юные жители столицы Карелии поухаживали за растениями на бульваре Победы
Профориентацию в Петрозаводске дети начинают с самого раннего возраста. Юных горожан в рамках профильного проекта центра «Другая продленка» знакомят с разными специальностями. Последнее занятие было посвящено работе садовника, сообщили в мэрии.
Урок-практикум провели сотрудники городского управления экологии и благоустройства. Они привели ребят на бульвар Победы. Там в минувшем году высадили живую изгородь из кизильника блестящего.
Однако среди культурного декоративного растения появились сорняки – черемуха и клен. Под присмотром наставников дети пропололи кусты.
Они также гуляли и знакомились с деревьями и кустарниками, растущими в Петрозаводске, собирали природный материал. // Фото: пресс-служба горадминистрации