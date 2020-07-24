Семья слегла с ковидной пневмонией после контакта с больным в Карелии

В Костомукше за минувшие сутки еще у четырех человек диагностирован коронавирус. Об этом рассказали на странице Межрайонной больницы №1.

Три человека заболели после семейного контакта с заразившимся родственником. Все эти люди госпитализированы с ковидной пневмонией. Еще один пациент обратился к врачам с симптомами ОРВИ. У него также подтвердился Covid-19. Течение заболевания у этого человека легкое. Он находится на амбулаторном лечении.

Также в больницу поступила жительница Муезерского района с ковидной пневмонией.

Напомним, по данным на 24 июля, в республике более двух тысяч зараженных коронавирусом. Болезнь унесла 14 жизней.