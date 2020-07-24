24 июля 2020, 20:46
Семья слегла с ковидной пневмонией после контакта с больным в Карелии
Несоблюдение ограничительных мер привело к госпитализации нескольких человек в Костомукше
В Костомукше за минувшие сутки еще у четырех человек диагностирован коронавирус. Об этом рассказали на странице Межрайонной больницы №1.
Три человека заболели после семейного контакта с заразившимся родственником. Все эти люди госпитализированы с ковидной пневмонией. Еще один пациент обратился к врачам с симптомами ОРВИ. У него также подтвердился Covid-19. Течение заболевания у этого человека легкое. Он находится на амбулаторном лечении.
Также в больницу поступила жительница Муезерского района с ковидной пневмонией.
Напомним, по данным на 24 июля, в республике более двух тысяч зараженных коронавирусом. Болезнь унесла 14 жизней.