Охлопков обещает, что медперсонал будет защищен от COVID-19

Сегодня на своей странице в соцсетях руководитель Миздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как будут защищены медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами.

По его словам, все инфекционные отделения для приема больных с коронавирусной инфекцией, которые организуются в Петрозаводске, Питкяранте, Беломорске, Сегеже и Костомукше, оснащаются необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Основное требование – инфекционная безопасность медицинского персонала и пациентов. Медики должны уметь пользоваться защитными средствами.

Так, в инфекционном отделении Питкярантской ЦРБ сегодня прошли практические занятия по использованию одноразовых средств индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией.

Сегодня в Питкяранту будет направлены партии ламинированных защитных костюмов высокой степени защиты, респираторов и так далее.

На главной фотографии, которую представил Минздрав, вроде как показан одноразовый противоэпидемический костюм. В России в таких сейчас приезжают врачи скорой на вызовы, где может оказаться больной коронавирусом. Также в них сидят медики в аэропортах. После использования его по всем правилам нужно замочить в дезрастворе и утилизировать. В него входят: комбинезон, ламинированные фартук и нарукавники, шапочка-шлем, бахилы на завязках с ламинированной подошвой, респиратор, хирургические перчатки — 2 пары, герметичные очки.

Существуют еще костюмы противоэпидемические (противочумные) многоразовые и биологической и химической защиты.