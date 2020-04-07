07 апреля 2020, 11:23
Петрозаводск признан городом с благоприятной средой для проживания
Карельская столица улучшила результаты по сравнению с прошлым годом на основании индекса, рассчитанного Минстроем России
Петрозаводск вошел в число российских городов с благоприятной для жизни людей средой. Таковы данные исследования, проведенного министерством строительства России.
Исследование учитывает различные аспекты городской среды: доступность спортивных и культурных объектов, качество дорог, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, доступность общественного транспорта, состояние жилищного фонда и многое другое.
В этом году Петрозаводск набрал 193 балла, в то время как годом ранее - только 185. Это свидетельствует об улучшении условий жизни в городе.
Помимо столицы республики, в число городов Карелии с благоприятной средой попали Кондопога, Сортавала и Питкяранта.