Петрозаводск признан городом с благоприятной средой для проживания

Петрозаводск вошел в число российских городов с благоприятной для жизни людей средой. Таковы данные исследования, проведенного министерством строительства России.

Исследование учитывает различные аспекты городской среды: доступность спортивных и культурных объектов, качество дорог, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, доступность общественного транспорта, состояние жилищного фонда и многое другое.

В этом году Петрозаводск набрал 193 балла, в то время как годом ранее - только 185. Это свидетельствует об улучшении условий жизни в городе.

Помимо столицы республики, в число городов Карелии с благоприятной средой попали Кондопога, Сортавала и Питкяранта.