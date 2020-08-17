Грудной ребенок заболел коронавирусом в Карелии

Еще четыре человека войдут в статистику заболевших коронавирусом на севере Карелии, об этом сообщает Межрайонная больница Костомукши.

«Сегодня пришло лабораторное подтверждение наличия коронавирусной инфекции у 4-х жителей Костомукши: трое взрослых и ребенок 2020 г.р. Все были обследованы по поводу симптомов ОРВИ. Проводится выявление и обследование контактных лиц»,

- сообщает лечебное учреждение.

По данным карты распространения коронавируса в Карелии, в республике COVID-19 диагностирован у 305 детей.