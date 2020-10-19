Парфенчиков рассказал, почему не вводит локдаун в Карелии

Власти республики утверждают, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии контролируема. При этом губернатора тревожит не только ежесуточный прирост инфицированных, но и увеличение количество пациентов, которым требуется госпитализация – с симптомами средней тяжести и тяжелых больных. Об этом Артур Парфенчиков написал на своей странице «ВКонтакте» сегодня вечером. Также руководитель региона попытался объяснить, почему не вводит жестких ограничений.

«Конечно, можно ввести более жесткие ограничения, снова все закрыть. Но все мы понимаем, что это будет серьезный удар и по экономике в целом, и по каждому жителю республики»,

- считает губернатор. По его мнению, единственной возможностью избежать локдауна является строгое соблюдение противоэпидемических мер. Парфенчиков еще раз напомнил, что всем в общественных местах нужно находиться в защитной маске, а персонал в магазинах и других предприятиях обслуживания помимо маски должен быть в перчатках, очках или отделен от посетителей стационарным экраном.



Парфенчиков сообщил, что в Карелии усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер. При этом, как утверждает глава, результаты подобных проверок уже есть. В качестве примера губернатор привел итоги рейда, прошедшего в минувшие выходные. По словам главы, нарушения были выявлены в одном магазине на Октябрьском проспекте и сетевом магазине на улице Мелентьевой в Петрозаводске.

Со слов губернатора, продавцы обслуживали покупателей без перчаток и защитных очков. Результат - акты для возбуждения дел об административных правонарушениях. Торговым точкам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Парфенчиков уточнил, что на сегодняшний день нарушители оштрафованы на 3,6 миллиона рублей, еще ряд протоколов находится на рассмотрении в судах.

Глава призвал предпринимателей и покупателей ответственно подходить к соблюдению санитарных правил, чтобы избежать тяжелых последствий пандемии. Жители республики могут сообщить о нарушениях в период пандемии в группе министерства экономического развития республики.

Ранее губернатор ввел дополнительные меры противоэпидемической безопасности для сдерживания распространения COVID-19.