Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске, предупредили в Госавтоинспекции. Рейд «Контроль трезвости» ожидает водителей карельской столицы 20 октября.

В столице Карелии за девять месяцев было зарегистрировано одиннадцать ДТП c участием нетрезвых водителей. В этих происшествиях один человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей были отстранены от управления.

Только за прошедшие выходные дни, 17 и 18 октября, в Петрозаводске отловили девятерых пьяных автомобилистов. Причем трое из них ранее попадались за аналогично нарушение. Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч и лишение прав, а за повторный проступок – уголовная ответственность. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)