В Минздраве сообщили сроки выхода на пик заболеваемости Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через одну-две недели. Сначала это произойдет в Москве, затем - в остальных регионах страны, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал специалист, анализ распространения коронавируса в России показывает, что пика можно ждать через неделю-две, после чего наступит стабилизация заболеваемости, потом она начнет потихоньку спадать.

Чуланов отметил, что в разных регионах страны разная динамика развития ситуации, поэтому в Москве пик заражения наступит раньше.

Напомним, по данным на 7 мая в стране зарегистрировано более 177 тысяч случаев заражения Covid-19. В Карелии заболели 125 человек.