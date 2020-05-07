Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. Более 13 тысяч человек проголосовали за свои любимые картины.

В итоге первое место заняла драма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». В тройку лидеров также вошли «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого и «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

В пятерку популярных фильмов также попали ленты «Иди и смотри» и «Летят журавли».

Организаторы опроса пришли к выводу, что среди фильмов о войне российские зрители по-прежнему отдают предпочтение советской классике.