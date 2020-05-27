За сутки от коронавируса в России умер 161 человек

В России за сутки выявили 8 338 новых случаев коронавируса. Всего в стране заболело новой вирусной инфекцией 370 680 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

При этом отмечается, что число выздоровевших в третий раз превысило число заболевших за сутки. За сутки из больниц выписали 11 079 выздоровевших. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 142 208 человек.

Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 3 968 человек.

Как мы писали ранее, в Карелии выявлено 18 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Беломорске – 3 человека, в Олонецком районе – 3 человека (Олонец, деревня Татчелица, село Нурмойла), в Суоярви – 1 человек. За все время – 371 человек.

Всего в мире выявлено более 5,6 млн случаев COVID-19, выздоровели более 2,4 млн человек, умерли – более 350 тыс.