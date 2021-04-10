Мишустин поручил организовать вакцинацию пожилых россиян на дому

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав регионов организовать вакцинацию пенсионеров и инвалидов по месту жительства. Об этом, в том числе, глава кабмина говорил на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики коронавируса. Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации пожилых россиян, так как менее половины привитых – это те, кто старше 60 лет, сообщает пресс-служба правительства.

Он отметил, что в силу возраста у некоторых граждан не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, поликлиники. Премьер-министр отметил, что для них процесс вакцинации нужно сделать более доступным и удобным. Глава кабмина подчеркнул, что на это неоднократно обращал внимание президент.

Мишустин обратился к главам регионов с просьбой организовать «выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину».

«Либо нужно организовать процесс так, чтобы помочь им добраться до прививочного пункта, позаботиться о том, чтобы дорога была комфортной и безопасной. Нужно посмотреть, какой вариант лучше подходит для конкретно вашей территории. Нельзя здесь бросать пожилых людей. Они крайне уязвимы перед инфекцией»,

- подчернкл Мишустин.

Ранее министр здравоохранения Карелии сообщал, что республика находится в десятке лидеров и занимает седьмое место по темпам вакцинации по России, исходя из объема поступивших вакцин. Доля людей старше 60, охваченных вакцинацией, превышает 40%. Как отметил Михаил Охлопков, по этому показателю Карелия также находится в пятерке лидеров. (фото onlinetambov.ru)