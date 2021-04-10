Россиянам пообещали космическую связь

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в Интернет по всей России.

«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и ШПД»,

- цитирует его ТАСС.

Широкополосный доступ в Сеть, по словам Рогозина, представляет большой интерес для страны. Он заверил, что после того, как утвердят программу «Сфера», госкорпорация развернет работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок.

Рогозин подчеркнул, что приоритетной зоной покрытия является Арктическая зона. Ее необходимо «обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным Интернетом и космической связью». Гендиректор госкорпорации отметил, что это необходимо для развития Северного морского пути. (фото habr.com)