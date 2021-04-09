Медик назвал признаки надвигающегося тромбоза

Признаки надвигающегося тромбоза раскрыл главный кардиолог Минздрава РФ Юрий Беленков. Слова специалиста приводит издание «Вечерняя Москва».

Как отметил врач, симптомами приближающегося тромбоза может быть очень сильная головная боль, нарушение симметрии лица, спутанность речи и потеря зрения или его ухудшение. Врач также отметил, что о надвигающейся проблеме могут свидетельствовать онемение отдельных конечностей или паралич.

При этом специалист подчеркнул, что на угрозу тромбоза могут указывать сильно отличающиеся между собой факторы: от легкого состояния, схожего с потерей сознания, когда человека как бы «разок мотануло» и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей. Фото livejournal.com