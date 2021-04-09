Врач назвал определяемые по запаху опасные заболевания

Врач Наталья Лазуренко рассказала, какие заболевания можно определить по запаху. Слова специалиста передает телеканал «Звезда».

Как отметила доктор, кислый запах кожи может указывать на проблемы с обменом веществ, возникшие из-за накопления токсических веществ. Такой запах также может появиться, если человек ест слишком много белковой пищи с большим количеством жира. Кисло-сладкий запах указывает на диабет, а также процесс распада из-за нарушения углеводного обмена.

Врач рекомендовала следить за состоянием кожи, чтобы при появлении высыпаний понять, с какими органами возникли проблемы. Если речь идет о нижней части лица и подбородке, то стоит проверить желудочно-кишечный тракт, если о нижнечелюстной области лица - уделить внимание половым гормонам.

Изменение кожного рисунка также может указывать на необходимость проверить здоровье. Например, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях и на коленях кожа становится темнее и грубее наощупь. Фото ytimg.com