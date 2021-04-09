Часть дома обрушилась на прохожих на Невском проспекте в Петербурге

Сегодня днем в Санкт-Петербурге на Невском проспекте на прохожих рухнули три погонных метра штукатурки с дома №106. Об этом сообщает «Фонтанка». Издание также опубликовало видеозапись инцидента, которая сделана камерой наблюдения.

На кадрах видно, как штукатурка обрушилась на компанию из нескольких человек, которые стояли у здания. В результате инцидента пострадал 26-летний мужчина. С травмой головы он был госпитализирован в одну из больниц Северной столицы. У него зафиксировано сотрясение мозга.

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения и травмирования пешехода.

В управляющей компании, обслуживающей здание 1837 года постройки, заявили, что компенсируют пострадавшему затраты на лечение.