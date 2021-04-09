Умер народный артист России Рудольф Фурманов

Ушел из жизни народный артист России, актер и театральный режиссер Рудольф Фурманов. Об этом сообщает «Фонтанка». Уточняется, что в последние полгода Фурманов болел.

Как актер Рудольф Фурманов снялся в таких фильмах как «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Бандитский Петербург».

В 1988 году Фурманов основал театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, и не только руководил коллективом, но и сам выходил на сцену. Играл в «Господах Головлевых» по Салтыкову-Щедрину, в «Плодах просвещения» по Льву Толстому. В 2010 году основал Российскую национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Фото twimg.com