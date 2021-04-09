Карельская таможня информирует о приостановке операций

С 1 по 6 июня 2021 года будет приостановлено совершение операций Василеостровским таможенным постом Санкт-Петербургской таможни, сообщает пресс-служба Карельской таможни.

Таможенные операций будут прекращены в отношении товаров, не предназначенных для использования при подготовке и проведении ПМЭФ 2021, в том числе перемещение товаров по таможенной процедуре таможенного транзита и временно ввозимых с использованием карнетов АТА.

Причиной паузы в работе станет проведение со 2 по 5 июня 2021 года в Санкт-Петербурге XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2021).

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