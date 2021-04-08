В Петрозаводске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса

В Петрозаводске появилось еще одно место, где можно сделать прививку от коронавируса. Провакцинироваться можно в прививочном пункте Центра медико-биологических исследований КарНЦ РАН на улице Пушкинская, 3. Об этом сегодня во «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам: 78-11-91, 63-12-81 или обратившись в регистратуру прививочного пункта с 8:30 до 16:00. Пункт будет работать с 13:00 до 16:00.

Всего в Карелии работают 30 стационарных и развернуто 43 мобильных пункта вакцинации от COVID-19. По сообщению министра, в Карелии первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 41 897 (66,2% от объема поступившей вакцины). Полностью прошли вакцинацию 30 126 (47,6% от объема поступившей вакцины). 18 469 (44,1% от общего количества провакцинированных ) граждан старше 60 лет сделали прививку. На данный момент всего в республику пришло 63 292 доз «Спутника V».



По словам Охлопкова, республика находится в десятке лидеров и занимает седьмое место по темпам вакцинации по России, исходя из объема поступивших вакцин. Доля людей старше 60, охваченных вакцинацией, превышает 40%. По этому показателю Карелия также находится в пятерке лидеров.

Отметим, что с начала пандемии и по состоянию на 8 апреля в республике заболели 44517 человек, выздоровели 42236, умерли 409 человек. (фото bbc.com)