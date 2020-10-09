Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 9 октября

Обновленная онлайн-карта показала главные очаги распространения коронавируса в Карелии на 9 октября.

Больше половины всех инфицированных в столице республики. В Петрозаводске 2568 случаев. На втором месте Кондопожский район. Здесь уже 220 больных. На третьей позиции Прионежский район - 197 зараженных.

Далее следуют Кемский район (185), Беломорский район (150), Сортавальский район (149), Сегежский район (122), Лоухский район (115), Олонецкий район (115), Суоярвский район (114) и Костомукша (112).

Общее количество заболевших коронавирусом в Карелии к 9 октября достигло 4541 человека.