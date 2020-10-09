09 октября 2020, 19:26
Пешеходов массово штрафуют на улицах Петрозаводска
За первые девять месяцев года в карельской столице зарегистрировали 53 ДТП с участием пешеходов
За последние сутки в Петрозаводске инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 15 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части, подвергнув свою жизнь опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что за это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Инспекторы отметили, что в январе-сентябре этого года в столице Карелии зарегистрированы 53 аварии с участием пешеходов. В 25 случаях в происшествиях виноваты они сами.