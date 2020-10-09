Пешеходов массово штрафуют на улицах Петрозаводска

За последние сутки в Петрозаводске инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 15 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части, подвергнув свою жизнь опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Инспекторы отметили, что в январе-сентябре этого года в столице Карелии зарегистрированы 53 аварии с участием пешеходов. В 25 случаях в происшествиях виноваты они сами.