Убитая лестница, крысиное царство и пропавшие запятые

Жители многоэтажного дома на Древлянке два года воюют с крысами. И пока проигрывают.



Не все городские лестницы одинаково полезны. Горожане показали самую убитую лестницу карельской столицы.



30 сентября в Петрозаводске открыли стелу «Город воинской славы». И буквально сразу же горожане заметили кое-что странное...



Смотрите большой пятничный выпуск «Дежурного по городу»

Есть что рассказать? Пишите в группу телеканала "Ника Плюс" в социальной сети "ВКонтакте". Приедем, снимем, покажем.