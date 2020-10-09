09 октября 2020, 19:00
Убитая лестница, крысиное царство и пропавшие запятые
Большой пятничный выпуск "Дежурного по городу"
Жители многоэтажного дома на Древлянке два года воюют с крысами. И пока проигрывают.
Не все городские лестницы одинаково полезны. Горожане показали самую убитую лестницу карельской столицы.
30 сентября в Петрозаводске открыли стелу «Город воинской славы». И буквально сразу же горожане заметили кое-что странное...
Смотрите большой пятничный выпуск «Дежурного по городу»
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