Благоустройство общественных территорий в Карелии идет со скрипом

9 октября на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике карельские депутаты познакомились с предварительными итогами реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий, на которые в 2020 году была выделена беспрецедентно большая сумма – 176,6 миллиона рублей. Петрозаводск получил 46 процентов от этой субсидии или 81,2 миллиона рублей.

Всего планируется провести работы на 76 общественных территориях и привести в порядок 124 двора. Как сообщила заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Анна Борчикова, работы на 91 дворовой территории (73%) уже выполнены. Но оплатили их только по 18 объектам. Всего освоение средств по данной программе составило 31,5%.

Беспокойство вызывают общественные территории, несмотря на то, что внешне здесь тоже ситуация не выглядит катастрофично. Так, уже закончены работы на 56 общественных территориях (74%). Но в Петрозаводске до сих пор не завершен ни один объект, относящейся к общественным территориям. Тем не менее, Борчикова опасности срыва программы не видит.

Зато эту опасность предчувствует заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев. Он рассказал, что в этом году в карельской столице реконструируется 71 дворовая территория, из которых в 54 дворах работы уже закончены, в 30 работы приняты, а по 16 объектам уже прошла оплата. Сроки выполнения работ, отметил Бекелев, подрядные организации нарушили, но к 1 ноября, надеется он, с дворами карельская столица справится.

Чего нельзя с уверенностью сказать о семи общественных территориях, на которых работы должны были завершиться к 1 сентября.

Ни по одной из территорий работы не закончены… Уже можно говорить о том, что попались недобросовестные подрядчики. Кроме того, усугубилась ситуация в связи с пандемией коронавируса. В конечном итоге, действительно, есть опасения о выполнении по всем территориям работ в полном объеме,

- констатировал Андрей Бекелев.

Петрозаводчане все это видят каждый день. Достаточно вспомнить эпопею с лестницей в районе улицы Вольная, которую трижды переделывали и которая не завершена по сей день.

Депутатов волновало, кто и как проверяет качество работ. Анна Борчикова ответила вопросом на вопрос, дескать, считается ли проверкой, когда она идет на работу и наблюдает за ходом работ? Заместителю министра популярно объяснили, что подобные наблюдения к проверочным мероприятиям не относятся.

Депутат Марина Гуменникова настаивала на том, что органам местного самоуправления хронически не хватает средств, чтобы организовать жесткий контроль за ходом работ. Борчикова сказала, что контракт с организацией, осуществляющей строительный надзор, можно оплачивать за счет средств программы. Затем, проконсультировавшись с более осведомленными коллегами, она сообщила, что деньги на осуществление контрольных мероприятий органы местного самоуправления все же должны искать самостоятельно. Если Петрозаводск с дополнительными тратами справляется, то для большинства небольших городов и поселков – это настоящая проблема. Депутаты предложили специалистам Минстроя подсчитать, сколько же средств необходимо выделить на проведение качественного строительного контроля, чтобы заложить их в бюджет 2021 года.