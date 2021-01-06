Еще три пациента умерли в больницах Карелии от коронавируса

Заболевшие коронавирусом пациенты продолжают умирать в Карелии. О трех новых случаях смертей сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

От коронавирусной инфекции в Питкярантской ЦРБ скончался житель Питкяранты, 1953 года рождения. В Госпитале для ветеранов войн скончались житель Сортавалы, 1950 года рождения, и житель Петрозаводска, 1951 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом число жертв пандемии в республике выросло до 174 человек. (фото radio1.news)