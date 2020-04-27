Парфенчиков дал поручения раскрыть источники заражения COVID-19

Глава Карелии, недовольный ростом заболеваемости коронавирусом в Петрозаводске, дал поручение наглядно раскрыть источники заражения COVID-19 в карельской столице и, видимо, в других районах республики. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома. Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест. Списки адресов опубликую сегодня в течении дня. Далее, как только будет готова интерактивная карта, будем ее ежедневного обновлять в соответствии с оперативной сводкой»,

– говорится в сообщении главы Карелии.

Добавим, что подобную карту распространения коронавируса сейчас делает издание Mash. Законность ее появления активно обсуждается в СМИ. Для большого крупных мегаполисов она серьезной проблемы не представляет, но в малых городах подобные инициативы могут нанести больше беды, чем пользы. Подробнее о том, как травят людей с коронавирусом, чьи данные утекают из полиции и больниц можно прочитать здесь.