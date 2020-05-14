Молодежь ведет борьбу с аптеками, завышающими цены на защитные маски

С 13 мая карельские молодогвардейцы вновь проводят «масочные» рейды после многочисленных сообщений жителей о завышенной стоимости этих защитных средств, пишет сегодня паблик «Республика Карелия».

Первую проверку провели в петрозаводском микрорайоне Древлянка. Теперь у двери аптеки, где продаются самые дорогие маски – 42 рубля за штуку, появилась наклейка «Здесь наживаются на беде».

Жителей Карелии просят сообщать о случаях завышения цен в личные сообщения группы Молодая Гвардия или руководителю регионального отделения Владиславу Потапову.

Добавим, что методы борьбы молодагвардейцев очень похожи на действия активистов движения «СтопХам», антилозунгом которой был слоган «Паркуюсь, как хочу». В связи с этим акцию молодогвардейцев уже прозвали в народе «КоронаСтопХам»: торгую масками, как хочу».

Напомним, с 10 мая 2020 года в большинстве городов и районов республики введен «Масочный режим». Продавать товары, и оказывать услуги в магазинах посетителям можно только при использовании ими защитных средств.