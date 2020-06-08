Коэффициент распространения COVID-19 рассчитан для Карелии

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для оценки готовности регионов к поэтапному снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет ТАСС. Один из основных показателей для мониторинга – коэффициент распространения инфекции (Rt).

Rt – это число зарегистрированных больных за последние четыре дня деленное на число больных зарегистрированных за предыдущие четыре дня.

По информации Роспотребнадзора снятие ограничений должно происходить, основываясь на этом показателе.

– Если Rt 0,50 и ниже, то это 3 этап снятия ограничений;

– 0,51 – 0,80 – 2-й этап;

– 0,81 – 1,00 – 1 этап»

– от 1,01 и 2,0, а также от 2,0 и выше – ограничения остаются.

Карелия по этому показателю оказалась в диапазоне от 1,01 и 2,0. То есть ограничения снимать нельзя. Несмотря на большое количество заболевших, Москва и Санкт-Петербург выглядят лучше – они находятся в диапазоне от 0,81 до 1,00.

Наихудший показатель у Магаданской области – выше 2,0.