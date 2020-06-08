08 июня 2020, 15:22
Общество

69 карельских призывников направили к месту военной службы

С мая призывные комиссии отобрали в армию более 250 молодых людей

В Карелии с 12 мая призывные комиссии отобрали в армию более 250 молодых людей призывного возраста.

По сообщению военного комиссариата республики, 4 июня первая группа новобранцев из 69 человек отправилась со сборного пункта к месту службы.

В комиссариате также рассказали о принятых мерах безопасности. Так. призывникам измеряли температуру, делали тест на коронавирус, соблюдали социальную дистанцию. Новобранцев

обеспечили масками и дезинфицирующими средствами. Сборный пункт ежедневно дезинфицировали. К месту службы новобранцы отправились в отдельных вагонах.

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призыв
армия
военная служба
новости Карелии
военкомат