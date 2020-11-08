Перчатки не защищают от COVID и являются «коммерческим проектом»

Перчатки не защищают от COVID-19, вызывают дерматит, повышают риски других заболеваний и являются коммерческим проектом, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Ранее похожее мнение выражал его коллега Владимир Чуланов. Об этом пишет Интерфакс.

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается»,

— рассказал ученый.

По его словам, серьезные исследования подтвердили отсутствие контактного пути передачи вируса и бесполезность перчаток.

Зверев отметил, что руки являются важной частью врожденного человеческого иммунитета, а перчатки этот иммунитет снижают, повышая риск дерматита. Кроме того, по словам иммунолога, на перчатках остается множество кишечных бактерий, грибов.

В октябре главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов называл перчаточный режим для граждан избыточной мерой для профилактики эпидемии COVID-19. По его словам, большинство людей не умеют правильно пользоваться этим средством индивидуальной защиты — снимать, утилизировать, носить. Это только повышает вероятность заражения коронавирусом. //фото: severdv.ru